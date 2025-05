Frau staunt nicht schlecht, wer in ihre Wohnung kommt: Millionen sehen zu

New South Wales (Australien) - Was für ein Anblick! Auch wenn es in den vielen Kommentaren neben diesem viralen TikTok-Hit manchmal so klingt, als sei das in Australien normal, kann davon keine Rede sein. In dem Video bekommen drei Frauen aus New South Wales Besuch von einem Känguru in ihrem Haus. Begeistert ist keine der Damen - eine von ihnen hat es sogar besonders eilig, den tierischen Gast wieder loszuwerden.