Frau erfährt, wie ihr Freund Wäsche wäscht: Dann fällt sie aus allen Wolken

Ilukas Partner offenbarte freimütig, dass er gerade eine Waschmaschine zum Laufen gebracht hatte. Die Verschlusskappe habe er vorher voll mit Waschmittel gefüllt und dann alles samt dreckiger Wäsche in die Trommel geschmissen.

Die junge Frau zog ihren Freund zurate, fragte ihn nach dem Verbleib der Kappe. Was dann folgte, sollte eine Grundsatzdiskussion entfachen!

Wie People berichtete,^ hatte alles damit angefangen, dass Iluka - eine gebürtige Australierin, die mittlerweile in den Vereinigten Staaten lebt - die Verschlusskappe ihres Waschmittels nicht finden konnte.

Ist Wäsche waschen eine Wissenschaft? Die Meinungen gehen auseinander. (Symbolbild) © 123RF/desperada

Später veröffentlichte die Wahl-Amerikanerin die Begebenheit bei TikTok, das Video klickten bis heute rund neun Millionen Menschen an, es ging viral.

Viele User diskutierten anschließend in der Kommentarspalte über den kuriosen Fall. Einer schrieb, schon sein ganzes Leben lang die Verschlusskappe mit in die Maschine zu werfen. "So wird der Deckel nicht klebrig und eklig und man nutzt jeden einzelnen Tropfen des Waschmittels."

Ilukas Verwunderung teilten derweil nicht viele. Einige User gaben lediglich zu, die Wasch-Variante "verrückt" zu finden oder noch nie davon gehört zu haben.

Der Freund der jungen Frau konnte die Aufregung jedenfalls nicht nachvollziehen. "Er ist so überzeugt davon, dass das normal ist, dass er auf der Verpackung danach gesucht hat, wo es als Waschanleitung steht", kommentierte Iluka ihr TikTok-Video.