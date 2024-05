Junger Mann lässt sich von obdachloser Frau helfen: Wie er sich revanchiert, haut alle um

Kalifornien - Er versucht die Welt zu verbessern, schreibt Nächstenliebe groß. Jimmy Darts (28) aus Kalifornien hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Not zu helfen. Allerdings macht er das auf seine ganz eigene Weise - und sammelt damit oft Millionen Klicks auf TikTok .

Linda kann nicht fassen, was gerade geschieht. Zuvor hatte sie Jimmy Darts mit Essen ausgeholfen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jimmydarts

Vergangenen Monat landete er einen seiner großen viralen Hits, nachdem er eine obdachlose Frau namens Linda auf ungewöhnliche Art "ausgetrickst" hatte.

Darts sprach die ältere Dame in einer Bibliothek an, tat so, als sei er selbst auch arm und mittellos. Dann fragte er Linda, ob sie etwas zu essen für ihn habe. Großzügig bot ihm die Obdachlose gleich mehrere ihrer Päckchen an.

Darts war überwältigt von der Großzügigkeit, wie er diese Woche in einem Interview mit Newsweek erzählte. Dabei hatte er die Frau eigentlich nur getestet.

Kaum hatte sie ihm etwas von ihrem Essen gegeben, schenkte er ihr zum Dank 1000 US-Dollar (rund 921 Euro).

Linda fiel vor Freude natürlich die Kinnlade herunter. Erleichtert kündigte sie an, vorerst in ein Motel zu ziehen. Aber Darts hatte gerade erst angefangen.