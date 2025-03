Frau wundert sich über auffälliges Ei: Als sie es pellt, ist sie entsetzt

Moncks Corner (South Carolina) - Für viele Menschen dürfte eine solche Situation ein wahr gewordener Albtraum sein: Man möchte nur ein Frühstücksei zubereiten - und findet dann ein Küken darin. Ähnlich, aber nicht ganz so unerwartet, erging es kürzlich Kailey Bugarin aus Moncks Corner, South Carolina.

Etwas hilflos habe sie dann vor laufender Kamera das Ei weiter gepellt - in der Annahme, darin ein totes Küken zu finden. Doch auch hier sollte sie sich irren.

"Ich hielt ein trockenes Papiertuch an eines der Eier und ein Teil der Schale blätterte ab", berichtete die Hühnerhalterin dem US-Magazin. "Statt Eigelb sah ich nur noch Eiweiß, wie bei einem gekochten Ei", fügte sie hinzu.

Bugarin war so verwirrt, dass sie eines der befruchteten Eier mit einem der Frühstückseier verwechselte. Doch sie hatte schnell einen Verdacht.

Wie die US-Amerikanerin jetzt in einem Interview mit Newsweek zugab, ist ihr im vergangenen Monat ein Missgeschick passiert. Einige Bruteier waren aus dem Nistkasten auf den Stallboden gefallen.

Kailey Bugarin dachte, dass das Küken gestorben sei, wurde aber eines Besseren belehrt. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/iwannagohomestead

Das arme Tier, dessen Ei bereits kalt war, lebte noch. "Glücklicherweise war es der Tag, an dem es schlüpfen sollte, sodass das Küken voll entwickelt war und beim Herausnehmen nicht verletzt wurde", erklärte Bugarin dem News-Magazin.

Eine ihrer Hennen war bereit, das männliche Küken bei sich aufzunehmen. Seitdem sind sechs Wochen vergangen. "Er ist genauso voller Leben wie die anderen Babys, und ich kann es kaum erwarten, ihn heranwachsen zu sehen, um den Rest der Herde zu beschützen", so Bugarin.

Weil sie den Moment gefilmt hatte, in dem sie das auffällige Ei gepellt hatte, entschloss sich die Hühnerfreundin, den Clip mit dem passenden Happy End auf Instagram zu teilen. Dort hat das Video inzwischen mehr als vier Millionen Klicks erhalten.

Doch nicht alle User sind mit Bugarins Herangehensweise einverstanden: "In meinen Kommentaren beschweren sich Leute darüber, wie ich Eier sammle, was ich ihnen füttere und welche Art von Nistunterlagen ich verwende." Auch dem Vorwurf der Tierquälerei sieht sie sich ausgesetzt.

So bleibt am Ende der Geschichte ein bitterer Nachgeschmack, auch wenn sie in diesem Fall glimpflich ausgegangen ist.