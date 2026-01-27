Kakao wird zum Gerichtsstreit: Deutsche TikTokerin in Australien angeklagt

Australien - Eine deutsche TikTokerin , die durch Australien reist, muss sich vor Gericht verantworten, weil sie ihre Mitbewohnerin angegriffen haben soll.

Samuela Brachtendorf (19) ist in den vergangenen Monaten vor allem durch die Dokumentation ihrer Brustvergrößerungsoperationen bekannt geworden. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/samuskleineweltt

Wie Daily Telegraph berichtet, wurde die deutsche Influencerin Samuela Brachtendorf von ihrer Mitbewohnerin wegen Körperverletzung angeklagt.

Demnach soll die 19-Jährige im Streit heiße Schokolade über ihre Mitbewohnerin geschüttet haben. Ein TikTok-Video soll den Vorfall festgehalten haben.

In dem Clip ist Samuela zu sehen, umgeben von verschüttetem Kakao, während mehrere junge Frauen Oberteile tragen, die vom Schokodrink befleckt sind.

Die Erstellerin des Videos kommentierte: "Sie hat nicht nur mich, sondern auch viele unserer Freunde mit Kakao beworfen und beleidigt. […] Wir sind alle schockiert, das hätte ich niemals erwartet."