Kakao wird zum Gerichtsstreit: Deutsche TikTokerin in Australien angeklagt
Australien - Eine deutsche TikTokerin, die durch Australien reist, muss sich vor Gericht verantworten, weil sie ihre Mitbewohnerin angegriffen haben soll.
Wie Daily Telegraph berichtet, wurde die deutsche Influencerin Samuela Brachtendorf von ihrer Mitbewohnerin wegen Körperverletzung angeklagt.
Demnach soll die 19-Jährige im Streit heiße Schokolade über ihre Mitbewohnerin geschüttet haben. Ein TikTok-Video soll den Vorfall festgehalten haben.
In dem Clip ist Samuela zu sehen, umgeben von verschüttetem Kakao, während mehrere junge Frauen Oberteile tragen, die vom Schokodrink befleckt sind.
Die Erstellerin des Videos kommentierte: "Sie hat nicht nur mich, sondern auch viele unserer Freunde mit Kakao beworfen und beleidigt. […] Wir sind alle schockiert, das hätte ich niemals erwartet."
Samuela wurde auf Kaution freigelassen
Samuela, die mit einem Arbeitsvisum in Australien unterwegs ist, musste am Montag vor Gericht erscheinen und wurde unter strengen Auflagen auf Kaution freigelassen.
Dazu gehört, dass sie sich jeden Mittwoch bei der Polizei melden, ihren Reisepass abgeben und keine Flughäfen betreten darf.
Ihr nächster Gerichtstermin ist für den 5. Februar am Downing Centre Local Court angesetzt.
Die 19-Jährige ist in den vergangenen Monaten vor allem durch ihre Reiseberichte aus Australien und die Dokumentation ihrer Brustvergrößerungsoperationen bekannt geworden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/samuskleineweltt