Frau ruft nach Tod ihrer Schwester Polizei: Kurz darauf möchte sie im Erdboden versinken
Kalifornien (USA) - Was für ein Fauxpas... Nachdem Sarah Hafner eine Dreiviertelstunde lang mit einer Beamtin telefoniert hatte, bemerkte sie plötzlich einen Fehler - und wollte daraufhin einfach nur noch im Boden versinken.
Und dabei hatte alles wirklich ernst angefangen. Wie Sarah in einem Video auf ihrem TikTok-Account berichtete, ist ihre Schwester vor kurzem plötzlich im Alter von gerade einmal 52 Jahren verstorben.
Das Mysteriöse an der Sache: Sie hatte keinerlei nennenswerte Vorerkrankungen. Dass ihre Leiche also sofort in ein Bestattungsinstitut gebracht wurde, statt obduziert zu werden, hinterließ bei Sarah einen bitteren Beigeschmack. Und so rief sie beim Polizeirevier an, um dem Problem auf den Grund zu gehen.
Kurz darauf wurde sie an das Büro eines Gerichtsmediziners weitergeleitet und telefonierte mit einer Beamtin, die sich dem Fall annahm. Da sie ihren Namen zu Beginn des Gesprächs nicht verstanden hatte, fragte sie einige Minuten später erneut danach. Daraufhin antwortete die Frau am anderen Ende der Leitung mit "Dippity Doo".
Sarah hielt einen Moment inne, bevor sie leise zu lachen begann.
"Ich mein, ja wir sind in Kalifornien und die Leute machen merkwürdige Dinge in Kalifornien, aber sein Kind Dippity Doo zu nennen ist schon ein krasses Extrem", fügte sie schmunzelnd hinzu.
Sarah bemerkt ihren Fehler
Dennoch wollte sie respektvoll sein und nannte die Mitarbeiterin das gesamte Telefonat über immer wieder bei ihrem Namen.
Nachdem sie aufgelegt hatte – das Revier wollte sich darum kümmern, dass Sarahs Schwester obduziert werden würde – kam die Trauernde schließlich ins Grübeln. "Ich meine, wer nennt sein Kind so!?"
Und so entschied sie sich schließlich, nach der Beamtin zu googeln. Daraufhin dauerte es eine ganze Weile, bis sie sich durch die Homepages des Polizeireviers und des Gerichtsmediziners gescrollt hatte – und ihren Fehler bemerkte.
Tatsächlich hieß die Dame überhaupt nicht Dippity Doo. "Da las ich das Wort Deputy [Amtsbezeichnung für einen Beamten, Anm. d. Red.]. Und das war der Moment, in dem ich realisierte: Deputy Dew!"
Sarah spürte, wie ihr Hitze in die Wangen stieg. Schließlich hatte sie die Dame immer wieder bei dem albernen Namen genannt - und dabei leise vor sich hingekichert.
Auf TikTok amüsierten sich Hunderttausende über den Fehler
Für sie steht nun fest: Sollte sie innerhalb der nächsten Tage wieder mit der Beamtin telefonieren, würde sie sich sofort für das Fettnäpfchen entschuldigen.
Doch so peinlich die Situation auch war, brachte sie Sarah doch zum Lächeln: "Meine Schwester hätte sich köstlich darüber amüsiert. Sie hätte das unglaublich lustig gefunden."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/sarahincolorado, 123rf/neydt