Paar findet bei Renovierung Geld in der Wand: Zuerst ist das Gelächter groß, dann wird es emotional
Rhode Island (USA) - Vor etwa einem Jahr zogen Tommi Cullen (26), ihr Ehemann, Jared Tirocchi (28), und das gemeinsame Töchterchen in ihr neues Eigenheim in Rhode Island. Kurz darauf entschieden sich die beiden im Zuge der Renovierungsarbeiten, das Badezimmer einzureißen – und machten dabei einen äußerst ungewöhnlichen Fund.
So hing an einer Wand hinter dem Badezimmerspiegel ein Ein-Dollar-Schein mit einem Zettel aus dem Jahr 2008 darunter. Als sich Tommi diesen genauer ansah, konnte sie nicht anders, als zu lachen.
Darauf wandte sich ein Mann namens Billy nämlich an das "nächste Opfer von Pat" – der ehemaligen Hausbewohnerin.
"Das wird das letzte Mal sein, dass ich für Pat eine Wand tapeziere", stand darauf in fein säuberlicher Handschrift geschrieben. "Viel Glück an Pats nächstes Opfer. Ich fühle deinen Schmerz."
Sofort rief die junge Frau ihren Mann, um ihm das kuriose Fundstück zu zeigen. Nachdem die beiden sich köstlich darüber amüsiert hatten, wurde es dann aber plötzlich emotional: Über dem Zettel standen an der Wand nämlich lauter Namen. Altersangaben.
Auf TikTok sorgte der kurze Clip für eine Menge Begeisterung
Paar möchte Fundstück unbedingt behalten
"Das war wirklich besonders", erklärte Cullen gegenüber dem Nachrichtenportal Newsweek.
Die Banknote und den dazugehörigen Zettel möchte das Paar nun unbedingt behalten und in Ehren halten.
In einem weiteren Clip auf TikTok dokumentierten die beiden, wie sie über den Ein-Dollar-Schein einen weiteren klebten. Dazu schrieben sie auch ihre Namen und Altersangaben in die Aufzählung und antworteten Billy mit einem knappen "vielen Dank" auf seine Notiz.
Tommi Cullen und ihr Ehemann machen aus dem Fund ihre ganz eigene Erinnerung
Wer weiß - vielleicht wird sich in weiteren zwanzig Jahren erneut ein junges Pärchen über einen außergewöhnlichen Fund freuen können.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/tommicullen (2)