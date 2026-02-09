Paar findet bei Renovierung Geld in der Wand: Zuerst ist das Gelächter groß, dann wird es emotional

Rhode Island (USA) - Vor etwa einem Jahr zogen Tommi Cullen (26), ihr Ehemann, Jared Tirocchi (28), und das gemeinsame Töchterchen in ihr neues Eigenheim in Rhode Island. Kurz darauf entschieden sich die beiden im Zuge der Renovierungsarbeiten, das Badezimmer einzureißen – und machten dabei einen äußerst ungewöhnlichen Fund.

Tommi Cullen (26) und Jared Tirocchi (28) konnten ihren Augen kaum trauen. © TikTok/Screenshot/tommicullen

So hing an einer Wand hinter dem Badezimmerspiegel ein Ein-Dollar-Schein mit einem Zettel aus dem Jahr 2008 darunter. Als sich Tommi diesen genauer ansah, konnte sie nicht anders, als zu lachen.

Darauf wandte sich ein Mann namens Billy nämlich an das "nächste Opfer von Pat" – der ehemaligen Hausbewohnerin.

"Das wird das letzte Mal sein, dass ich für Pat eine Wand tapeziere", stand darauf in fein säuberlicher Handschrift geschrieben. "Viel Glück an Pats nächstes Opfer. Ich fühle deinen Schmerz."

Sofort rief die junge Frau ihren Mann, um ihm das kuriose Fundstück zu zeigen. Nachdem die beiden sich köstlich darüber amüsiert hatten, wurde es dann aber plötzlich emotional: Über dem Zettel standen an der Wand nämlich lauter Namen. Altersangaben.