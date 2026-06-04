Mann trifft auf Junggesellen-Party zufällig seine Verlobte: Was dann passiert, lässt tief blicken

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Karla Rosalina und Jonas Hansen aus Kopenhagen heiraten nicht nur bald. Die beiden feierten auch ihre Bachelor-Partys am selben Tag - mit kuriosen Folgen.

Von Christian Norm

Kopenhagen (Dänemark) - Sie machen Nägel mit Köpfen: Karla Rosalina (27) und Jonas Hansen (28) aus Kopenhagen heiraten nicht nur bald. Die beiden feierten kürzlich auch ihre Bachelor-Partys am selben Tag. Was das Paar nicht ahnte: Es traf dabei durch einen Zufall aufeinander. Wie Jonas Hansen auf den Anblick seiner Verlobten reagierte, lässt unterdessen tief blicken.

Karla Rosalina (27) kommt mit ihren Freundinnen gerade durch eine Haustür, als sie zufällig auf ihren Verlobten Jonas Hansen (28) trifft.
Karla Rosalina (27) kommt mit ihren Freundinnen gerade durch eine Haustür, als sie zufällig auf ihren Verlobten Jonas Hansen (28) trifft.  © Bildmontage: Instagram/Screenshots/karlarosalina

In einem kuriosen Instagram-Video ist zu sehen, wie der 28-Jährige mehr wankt als steht, während seine Zukünftige mit ihren Freundinnen durch eine Haustür kommt.

Schwer angetrunken - um es vornehm zu formulieren - geht der Däne direkt auf seine baldige Braut zu. Dann passiert es: Hansen ist von dieser Zufallsbegegnung so aufgewühlt, dass ihm sofort die Tränen kommen.

Die 27-Jährige nimmt ihren Schatz daraufhin in die Arme, gibt ihm ein Küsschen. "Anstecken" lässt sie sich allerdings nicht. So bleibt Hansen der Einzige, der Tränen vergießt.

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Warum ihr Verlobter so emotional reagiert hatte, konnte sich seine Verlobte übrigens recht gut erklären. In einem Interview mit People fiel ihre Einschätzung ziemlich pragmatisch aus.

Virales Insta-Video zeigt kuriose Reaktion des Verlobten

Das lässt tief blicken: Jonas Hansen ist offensichtlich ein echtes Sensibelchen, fängt sofort an zu weinen, als er seine Verlobte sieht.
Das lässt tief blicken: Jonas Hansen ist offensichtlich ein echtes Sensibelchen, fängt sofort an zu weinen, als er seine Verlobte sieht.  © Instagram/Screenshot/karlarosalina
Karla Rosalina nimmt ihren Zukünftigen in den Arm - und weint nicht.
Karla Rosalina nimmt ihren Zukünftigen in den Arm - und weint nicht.  © Instagram/Screenshot/karlarosalina

"Ich glaube, er war den ganzen Tag über sehr überwältigt und gerührt davon, dass seine Freunde eine so großartige Überraschung für ihn organisiert hatten. Gerührt von der Tatsache, dass die Hochzeit nun so kurz bevorsteht - und als er mich dann sah, brachen wohl einfach alle Dämme", sagte Rosalina gegenüber dem US-Magazin.

Lachend fügte sie hinzu: "Er ist definitiv ein sehr emotionaler Typ und genau das liebe ich an ihm! Und natürlich hatte er auch schon das eine oder andere Gläschen getrunken."

In jedem Fall sorgt der Clip mit dieser Szene für gute Laune. So sind in nur drei Tagen seit der Veröffentlichung bereits 1,3 Millionen Klicks auf Instagram zusammengekommen.

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Und die Hochzeit? Die soll planmäßig am 20. Juni stattfinden. Davon, dass ihr Bräutigam dort auch weinen wird, geht Karla Rosalina unterdessen felsenfest aus.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/karlarosalina

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