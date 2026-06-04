Mann trifft auf Junggesellen-Party zufällig seine Verlobte: Was dann passiert, lässt tief blicken

Kopenhagen (Dänemark) - Sie machen Nägel mit Köpfen: Karla Rosalina (27) und Jonas Hansen (28) aus Kopenhagen heiraten nicht nur bald. Die beiden feierten kürzlich auch ihre Bachelor-Partys am selben Tag. Was das Paar nicht ahnte: Es traf dabei durch einen Zufall aufeinander. Wie Jonas Hansen auf den Anblick seiner Verlobten reagierte, lässt unterdessen tief blicken.

Karla Rosalina (27) kommt mit ihren Freundinnen gerade durch eine Haustür, als sie zufällig auf ihren Verlobten Jonas Hansen (28) trifft. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/karlarosalina

In einem kuriosen Instagram-Video ist zu sehen, wie der 28-Jährige mehr wankt als steht, während seine Zukünftige mit ihren Freundinnen durch eine Haustür kommt.

Schwer angetrunken - um es vornehm zu formulieren - geht der Däne direkt auf seine baldige Braut zu. Dann passiert es: Hansen ist von dieser Zufallsbegegnung so aufgewühlt, dass ihm sofort die Tränen kommen.

Die 27-Jährige nimmt ihren Schatz daraufhin in die Arme, gibt ihm ein Küsschen. "Anstecken" lässt sie sich allerdings nicht. So bleibt Hansen der Einzige, der Tränen vergießt.

Warum ihr Verlobter so emotional reagiert hatte, konnte sich seine Verlobte übrigens recht gut erklären. In einem Interview mit People fiel ihre Einschätzung ziemlich pragmatisch aus.