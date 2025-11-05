Mutter von gehörlosem Sohn kann kaum glauben, was Kassierer den Kleinen fragt

Kalifornien (USA) - Schon als Luca sechs Wochen alt war, erfuhren seine Eltern, dass er eine Gehörbehinderung hat. Mittlerweile ist der kleine Junge aus Kalifornien vier Jahre alt. Im vergangenen Monat war er mit seinen Eltern in einem Schnellrestaurant. Was der Kassierer den gehörlosen Jungen dort fragte, konnte seine Mutter im ersten Moment kaum glauben.

Luca (4) nimmt Kontakt zu dem Kassierer auf, seine Mutter Callie Foster schaut skeptisch zu. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thelacouple

In einem TikTok-Video ist der besondere Moment zu sehen. Der Kassierer fragt den Vierjährigen überraschend in Gebärdensprache wie er heißt. Zum Erstaunen seiner Mutter antwortet ihr Sohn direkt mit den Händen.

"Als ich sah, wie er das ganz spontan tat, blieb ich wie angewurzelt stehen. Für uns verkörperte dieser Moment Jahre des Lernens, des Einsatzes und der Hoffnung - alles verdichtet in diesem kleinen, wunderschönen Akt des Selbstausdrucks", sagte Callie Foster diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Dass der Moment nicht nur ihrer kleinen Familie ans Herz ging, zeigte sich bald auf TikTok. Dort hat der Clip seit dem vergangenen Monat nämlich 4,5 Millionen Klicks eingeheimst, dazu mehr als 580.000 Likes.

Der Weg dorthin war allerdings ziemlich steinig, gab die Kalifornierin gegenüber dem US-Magazin zu.