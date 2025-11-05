Medizinisches Wunder oder blanke Lüge? Mann soll seit über 60 Jahren nicht geschlafen haben
Vietnam - Ein Landwirt aus Vietnam behauptet, er habe seit 1962 nicht mehr geschlafen. Sein Fall stellt Ärzte vor Rätsel und wirft die Frage auf, ob der Senior ein medizinisches Wunder ist oder der Welt lediglich eine gute Lüge auftischt.
Während einige von uns schon völlig durcheinander sind, wenn auch nur eine Nacht den Schlaf geraubt wurde, soll Thai Ngoc bereits seit 62 Jahren wach sein - ununterbrochen.
Der Bauer wurde 1942 in einem kleinen Dorf in der Provinz Quang Nam in Vietnam geboren. Mit etwa 20 Jahren erkrankte Ngoc dann laut eigener Aussage während des Vietnamkrieges an einem hohen Fieber.
Nachdem es wieder abgeklungen war, konnte der Asiate auf unergründliche Weise plötzlich nicht mehr einschlafen. Seitdem habe er kein Auge mehr zugetan - nicht einmal ein Nickerchen hätte in den vergangenen 62 Jahren stattgefunden.
"Ich nahm Medikamente, probierte Hausmittel, trank sogar Alkohol, um schlafen zu können, aber nichts half", so der 81-Jährige gegenüber News18. Sein Umfeld, darunter seine Frau, Kinder und Nachbarn, wollen ihn seit dem Fieber ebenfalls nie schlafen gesehen haben.
Stattdessen arbeitet der Landwirt auf seinem Bauernhof, wo er täglich schwer schuftet. Nachts, wenn dann alle anderen schlafen, entrichtet der Senior weiterhin irgendwelche Tätigkeiten oder keltert Wein. Davon lässt er sich dann jeden Tag eine ganze Flasche schmecken. Neben dem 40-prozentigen Reiswein stehen auch etwa 70 Zigaretten auf seinem täglichen "Ernährungsplan".
Der Zustand des Vietnamesen verblüfft nicht nur das Internet, wo seine Story natürlich bereits vor Jahren die Runde gemacht hat, sondern auch Mediziner. Denn fest steht: Ein Mensch, der nicht mehr schläft, setzt laut Quarks sein Leben aufs Spiel. Der offizielle Rekord für überlebten Schlafentzug liegt weltweit bei gerade einmal elf Tagen.
Dass Ngoc sich seit über 60 Jahren im Wachzustand befinden soll und trotzdem relativ energiegeladen ist, sei völlig unerklärlich. Untersuchungen zeigten, dass der Asiate keinerlei schwerwiegenden Erkrankungen aufweist oder Organe wie Herz und Gehirn völlig normal funktionieren.
Der US-YouTuber Drew Binsky war 2023 bei dem vietnamesischen Bauern zu Besuch, um sich von dem schlaflosen Senior ein Bild machen zu können. Als der Creator ihm nachts Gesellschaft leistete, blieb Ngoc - wenig überraschend - wach.
Manche Experten vermuten laut LADBible, dass der 81-Jährige unter einer posttraumatischen Belastungsstörung infolge des Vietnamkrieges leidet. Und dass er eben doch schläft, nur eben jeweils so kurz, dass er es kaum bemerkt. Diese Mikroschlafphasen hätte aber bisher noch keiner nachweisen können.
Stolz ist der Bauer auf seine besondere Lebensweise keineswegs: "Es ist frustrierend und zermürbend", meinte er vor ein paar Jahren gegenüber Vietnamnet.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/nexological