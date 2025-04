Kellnerin denkt, sie bekommt saftiges Trinkgeld, doch die Gäste bieten ihr etwas ganz anderes an

Florida - Ein Job in der Gastronomie ist definitiv eine Herausforderung - vor allem, weil man es seinen Gästen immer recht machen muss. Da kann ein saftiges Trinkgeld schon mal ziemlich nett sein und vieles wiedergutmachen. Eine junge Frau aus den USA hatte von einem ihrer Kunden zwar auch einen Bonus erhalten, allerdings sollte eine zusätzliche Botschaft alles etwas unangenehm machen ...

Auch, wenn die Kunden lediglich den Zettel mit der Botschaft hinterlassen hatte, fühlte sich Davena kurzzeitig unwohl an ihrem Arbeitsplatz.

Für die junge Bedienung war dies ein kleiner Schock: "Ich hatte gerade angefangen, als Kellnerin zu arbeiten und war gerade mal 18 Jahre alt", so Davena auf TikTok. Die betroffenen Gäste waren laut ihrer Einschätzung Ende dreißig bzw. Anfang vierzig gewesen.

Kellnerin Davena hatte auf ihrem TikTok -Profil das Bild von ihrem Trinkgeld gepostet, welches in einer Serviette gewickelt worden war.



Im Zuge ihres Videos, was schnell viral gehen sollte, hatte sie andere Kollegen in der Branche gebeten, das Seltsamste zu teilen, was Kunden je zu ihnen gesagt bzw. ihnen gegeben haben.

Der Kommentarbereich füllte sich schnell mit verrückten bis ekelhaften Erlebnisberichten, die größtenteils von jungen Frauen stammten, die während der Arbeitszeit von Gästen belästigt, bedrängt oder beleidigt worden sind.