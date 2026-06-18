Kerlchen ist mega stolz auf große Schwester: Was der Dreijährige dann tut, verzückt so viele

Highland (New York, USA) - Ganz schön bossi! Brogan aus Highland in New York ist gerade mal drei Jahre alt. Doch er geht schon jetzt selbstbewusst und zielstrebig durchs Leben . Ende Mai zeigte er diese Seite von sich in einem Moment, in dem er mega stolz auf seine große Schwester Brixon (7) war. Diese hatte bei einem Lese-Wettbewerb in ihrer Schule "Highland CSD" eine Urkunde verliehen bekommen. Das musste der Dreijährige unbedingt für die Ewigkeit festhalten.

Brogan (3) war kürzlich mächtig stolz auf seine große Schwester Brixon (7) und wollte ihren großen Moment unbedingt festhalten. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/terri1528

In einem Clip vom 31. Mai ist der süße Moment auf TikTok zu sehen. Darin läuft das Kerlchen mit dem Handy zu seiner Schwester, die gerade in der Turnhalle mit ihren Mitschülern geehrt wurde und für Aufnahmen posiert.

Während die Grundschüler artig dastehen, versucht Brogan vor allem seine Schwester zu filmen. Immer wieder gibt er kleine Regieanweisungen, wie "komm näher" oder "halt deine Urkunde hoch".

Die Großen amüsieren sich derweil köstlich über den Kleinen - auf eine liebevolle Art. Sie kichern und freuen sich über seine außergewöhnliche "Performance" - und wie ernst er alles nimmt.

2,8 Millionen Klicks sind inzwischen zusammengekommen. Ein paar Tage später folgte der Clip, auf den viele User mittlerweile sehr neugierig waren: Das Original-Material, das Brogan gedreht hatte.