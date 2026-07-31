Neue Hausbesitzer erleben böse Überraschung, als sie sehen, was unter ihrem Teppich zum Vorschein kommt

South Dakota (USA) - Damit hatten Aidan und Catherine McGowan nicht gerechnet. In einem rund 120 Jahre alten Bauernhaus machte das Ehepaar eine äußerst unangenehme Entdeckung.

Als Aidan den Teppich entfernte, konnte er seinen Augen nicht trauen. © Instagram/littlefarmontheplains

Als Aidan und Catherine ihr neues Zuhause betraten, nahmen sie kurze Zeit später einen seltsamen Geruch im Wohnzimmer wahr.

Aidan ging der Sache auf die Spur und entfernte sogleich den alten Teppichboden. Schnell wurde klar, woher der Gestank kam: Unter dem Teppich kamen großflächige braune und gelbe Flecken auf dem Unterboden zum Vorschein.

Nach und nach zeigte sich, dass nahezu der gesamte Raum betroffen war. Mit einer Portion Galgenhumor kommentierte das Paar die Entdeckung auf Instagram: "Wir glauben langsam, dass die Vorbesitzer vielleicht einen Hund hatten."

Wie die beiden feststellten, ging der Schaden jedoch noch tiefer. Aidan plant nun, den kompletten Unterboden zu erneuern, Teile der Gipskartonwände zu entfernen und einen neuen Holzboden zu verlegen.

"Als wir den Teppich entfernten, waren wir wirklich entsetzt", sagte Catherine gegenüber Newsweek. "So würden wir definitiv kein Haus hinterlassen. Unser eigener Hund ist zum Glück stubenrein."

Das Video der Renovierung ging schnell viral und sorgte für großes Aufsehen. Zahlreiche Nutzer zeigten sich schockiert und berichteten von ähnlichen Erfahrungen mit versteckten Schäden in älteren Häusern. Einige rieten dem Paar sogar, auch die Wände auszutauschen, da sich Gerüche und Verunreinigungen dort ebenfalls festsetzen könnten.