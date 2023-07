Kind will auf Flug bei Eltern sitzen: Diese Frau lässt sich feiern, weil sie nicht mit ihm tauscht

Doch ganz so war es nicht gelaufen, wie Sabra jetzt in einem Interview mit Buzzfeed verriet.

So heißt es im Kommentar, dass sie kein schrecklicher Mensch sei. Das Kind sei ihrer Meinung nach ohnehin bereits etwa dreizehn Jahre alt gewesen. "Außerdem haben sie am Ende eine Lösung gefunden", so Sabra.

Luxus scheint ihr Ding zu sein. Stolz wedelt Sabra in einem anderen Video mit einer Chanel-Tüte. © TikTok/Screenshot/lifewithdrsabra

So erzählte die TikTok-Userin, dass sie erstmals auf einem Langstreckenflug in die erste Klasse hochgestuft worden sei. Sogar in der beliebten ersten Reihe habe sie gesessen. Hätte sie getauscht, wäre sie zwar immer noch erste Klasse geflogen, dafür aber in der letzten Reihe.

Entsprechend habe sie die Bitte der Flugbegleiterin abgelehnt. "Ich habe freundlich gesagt, dass ich lieber den von mir gewählten Sitzplatz behalten möchte, und sie hat nicht darauf bestanden. Sie haben dann schnell eine andere Lösung gefunden", so Sabra.

An den Eltern habe die missliche Lage übrigens gar nicht gelegen. "In diesem speziellen Fall schien es ein Problem der Fluggesellschaft zu sein und nicht die schlechte Planung der Eltern", so Sabra.

Außerdem stellte sie klar: "Man kann freundlich und einfühlsam sein und sich dennoch dafür entscheiden, seine eigenen Erfahrungen und seinen Komfort nicht für die eines anderen zu opfern."