Kindern müssen nur lesen und schreiben lernen, wenn sie Lust haben: Sie sollen "autonom" entscheiden

Schule, Impfungen, Arztbesuche, Sonnencreme, sogar Zähneputzen: Auf all das verzichten die Allens. Ihre drei Kinder Ulysses (12), Ostara (8, l.) und Kai (4, r.) lernen, was sie wollen, wann sie es wollen. © Screenshot: Instagram/The Unconventional Parent

Sohn Ulysses (12) und seine beiden Schwestern Ostara (8) und Kai (4) werden von ihren Eltern nach dem Prinzip der "Kinder-Autonomie" großgezogen. Nicht die Gesellschaft legt fest, was sie können und lernen müssen, sondern sie selbst entscheiden über "Lehrpläne", Schlafens- und Essenszeiten, was sie zu sich nehmen und wie sie den Tag gestalten.

Wie die Zeitung New York Post berichtete, wollen ihre Eltern ihnen so "sparsame und natürliche Lebensangewohnheiten" beibringen. "Learning by Doing" (dt. Lernen durch Tun) heißt es wortwörtlich im Haus der Allens.

"Bevor wir unsere Kinder bekamen, begannen wir mit dem natürlichen Leben, also wurde es zu einem natürlichen Fortschritt, der sich fortsetzte und begann, alle unsere Entscheidungen zu beeinflussen, nachdem ich schwanger wurde", erklärte Adele.

Sie und ihr Mann vertrauen weder dem Gesundheits- noch dem Bildungssystem. Ihre Kinder sind deshalb weder geimpft, noch gehen sie zur Schule.

Anstatt sich ans System anzupassen, sollen sie eigene Entscheidungen treffen.