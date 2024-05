Kleines Baby als großer Luxus-Genießer! Vorfreude auf Edelhotel lässt Lachtränen fließen

Dieses Baby wünscht sich offenbar ein Leben im Luxus! © Montage: TikTok/sobrizzle

Ob Stefanie O'Brien wohl damit gerechnet hatte, dass die Aufnahme ihrer kleinen Nichte derart durch die Decke gehen würde?

Vor wenigen Tagen postete die US-Amerikanerin das Video des Mini-Mädchens auf ihrem TikTok-Profil. Seitdem sammelte der Clip 20 Millionen Views und mehr als 3,3 Millionen Likes - selbst für TikTok-Verhältnisse extreme Zahlen!

"Schuld" an der Begeisterung trägt Stefanies Nichte, die das Netz mit ihrem Auftritt in der Aufnahme überraschte. Die Kleine wird in dem Video von einem Mann, womöglich Stefanies Partner, auf dem Arm gehalten. Aus dem Off sagt eine Frauenstimme: "Ich habe eine Frage an alle: 'Wer will mit in das Four Seasons in Orlando?'"

Dann die unerwartete Reaktion: Nicht nur Stefanies etwa fünfjährige Nichte ruft begeistert "Iiiiiiich" - auch ihre noch deutlich jüngere Schwester hebt ihren Zeigefinger und teilt durch ein hocherfreutes "Ich" mit, dass auch sie sich auf den Trip in das Luxus-Resort freut.

Kurios: Das Mädchen scheint höchstens ein Jahr alt zu sein - sie sieht quasi noch aus wie ein Baby und trägt eine Windel!