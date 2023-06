Kleinkind sorgt für Spielunterbrechung, dann lässt es sich nur noch feiern

Fermoy - Ein junger Zuschauer verfolgte das Frauenfußballspiel zwischen Cork City und den DLR Weaves aus Dublin in Fermoy (Cork, Irland) am Samstag mit voller Begeisterung: In der 44. Spielminute kochten die Emotionen bei dem kleinen Rabauken so hoch, dass er sogar die Eckfahne aus dem Spielfeld-Boden riss.