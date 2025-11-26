Knoten im Kreisverkehr: Vier Busse sorgen für Mega-Stau
Oslo (Norwegen) - In einem Kreisverkehr in der norwegischen Hauptstadt hat sich am Montagabend ein besonderes Verkehrschaos abgespielt.
Wie das Online-Nachrichtenportal Avisa Oslo berichtet, hatten sich gegen 17 Uhr vier Busse verkeilt und damit alle Ausfahrten des Kreisels blockiert - sehr zum Ärger der übrigen Verkehrsteilnehmer.
Das verursachte nicht nur einen riesigen Stau, sondern sorgte auch für ein lautes Hupkonzert. Die Lage war äußerst verzwickt, es ging weder vor noch zurück.
Anwohner konnten das Spektakel dabei von ihren Wohnungen aus beobachten.
"Jeder Bus blockierte die Ausfahrt des nächsten. Für mich war das gute Unterhaltung, aber für die Autofahrer war es nicht ganz so lustig", sagte Endre Helgeland, ein Anwohner, der Tageszeitung Verdens Gang (VG).
Ein Anwohner konnte helfen, den Knoten zu lösen
Auch Trond-Are Utle verfolgte das Geschehen von seinem Fenster aus - und erkannte dort die Lösung.
"Ich bin heruntergegangen, um die Busse zu regeln. Nach drei Minuten war alles vorbei", erzählte er VG.
Er habe einen der Busfahrer dazu gebracht, ein Stück vorzufahren, damit ein anderer Bus wieder Platz hatte. "Dann löste sich der Knoten."
Anschließend half er dem Bus beim Zurücksetzen, indem er den Verkehr regelte. Danach lief alles wieder flüssig.
Titelfoto: reddit/Porodicnostablo