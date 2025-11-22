Frau kauft sich neuen Pullover: Ein Loch macht sie dann aber stutzig
Scranton (USA) - Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania hatte im Sale einen Herbstpullover geshoppt. Dass sie diesen aber erst zu Hause anprobierte, sollte ihr zum Verhängnis werden ...
LeeAnn Searfoss aus Scranton war zunächst überglücklich: Im Ausverkauf von "American Eagle" war sie auf einen zuckersüßen Pullover gestoßen.
Der runtergesetzte Artikel bestach mit seinem herbstlichen Braunton und war mit niedlichen Snoopy-Motiven bedruckt. "Ich habe ihn schnell mitgenommen und bin zur Kasse gegangen, weil ich ihn einfach für einen süßen Herbstpullover hielt", erinnert sich die US-Amerikanerin gegenüber PEOPLE.
Als sie ihn zu Hause dann zum allerersten Mal anprobierte, bemerkte LeeAnn schnell, dass er nicht so wirklich gut saß. "Besonders am Kragen", so die Brünette.
LeeAnn zog das Oberteil aus, um es noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Hatte sie sich etwas in der Größe geirrt?
Frau kauft neuen Pullover - ein Loch macht sie dann aber stutzig
Schließlich bemerkte sie ein kleines Loch am Rücken. "Ich hatte früher selbst einen Hund und erkannte ziemlich schnell, dass das Loch für eine Leine war", erklärt sie. Als sie dann auch noch das "American Beagle"-Etikett sah, stand es endgültig fest - dieser Pullover war nicht für Menschen gedacht.
Auf TikTok lud die US-Amerikanerin belustigt ein paar Bilder des Klamotten-Fails hoch. "Meine Therapeutin: LeeAnn, wie geht es dir psychisch in letzter Zeit? Ich: Gut, außer dass ich mir im Ausverkauf ein Shirt gekauft habe, das sich als Hundepullover entpuppte", witzelt sie in der Beschreibung.
Gegenüber PEOPLE verrät sie, dass es einige Zeit gedauert hätte, bis sie realisierte, was sie sich dort zugelegt hatte. Als der Groschen dann aber gefallen war, hätte sie "nicht mehr aufhören" können, zu lachen.
Nun überlegt sie, ob sie die Hundebekleidung für einen zukünftigen Vierbeiner aufheben soll.
Im Netz sorgte ihre Story nicht nur für mehr als 440.000 Klicks, sondern auch mächtig Gelächter. "Ich fand es toll zu lesen, dass die Leute mal wieder lachen mussten oder dass sie sich seit Langem mal wieder richtig amüsiert haben", merkt LeeAnn an.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/leeannssss