Kind spielt an Kerze herum: Was dann passiert, lässt seine Mutter schreien

Eine Mutter aus den USA teilte auf Instagram den schockierenden Moment, als sich ihr Kind an einer Kerze selbst anbrannte.

Von Anne-Sophie Mielke

USA - Ach ja ... Kinder geben einem so viel. Dieser Mutter aus den Vereinigten Staaten zum Beispiel einen halben Herzinfarkt! Schuld war eine Situation, bei der man als Zuschauer einfach nur den Atem anhalten muss.

Während die ahnungslose Mutter abwäscht, geraten die Haare ihres Sohnes in eine Kerze und beginnen zu brennen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/sarahe801 Eigentlich sah zunächst alles wie ein gewöhnlicher Tag zu Hause aus: Mutter Sarah Elise hielt sich mit ihrem Sohn Carter kurz vor dem Unglück in der Küche auf. Während die US-Amerikanerin an der Spüle stand und den Berg von Abwasch bekämpfte, saß ihr Sprössling mit einer gefüllten Schüssel am Esstisch. Statt zu essen, spielte der Junge aber lieber mit seiner Mahlzeit und turnte zudem auf seinem Stuhl herum. Dabei kam er einer angezündeten Kerze bedrohlich nahe. Schließlich geschah das Unausweichliche, was von der Überwachungskamera in der Küche auf Video festgehalten wurde: Als sich Carter zu weit über den Tisch beugte, geriet seine blonde Haarpracht ins kleine Feuer und stand plötzlich teilweise in Flammen. Kurioses Mysterium: In dieser Stadt stinkt es seit Jahren gewaltig, doch keiner weiß, warum Und der Junge? Der spielte seelenruhig weiter und bemerkte das Drama auf seinem Kopf nicht. Auch seine Mutter, die mit einer Pflegemaske im Gesicht ihre Skincare-Routine mit dem alltäglichen Haushaltswahnsinn verband, wusch weiter ahnungslos dreckiges Geschirr ab.



Junge fackelt sich Haare ab - und keiner bemerkt es

Es sollte ein paar Sekunden dauern, ehe die Mutter das Unglück auf dem Kopf ihres Kindes bemerkt. Der Junge blieb unverletzt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/sarahe801 Dies änderte sich auch zunächst nicht, als ihr Sohn eine abgefackelte Haarsträhne von sich selbst auf dem Tisch entdeckte und auf dumme Gedanken kam: "Hey Mama, was wäre, wenn ich diese Haare … die sind meine … ins Feuer werfen würde?", hört man ihn in der Aufnahme der Sicherheitskamera neugierig in Richtung Mutter fragen. Erst bei dieser Frage blickt Sarah auf und sieht ihren Sohn an. Obwohl dieser bereits mit rauchendem Kopf dasitzt, sollte es trotzdem noch einmal mehrere Sekunden dauern, ehe seine Mama realisiert, dass ihr Kind wortwörtlich in Flammen steht. Als es endlich "Klick" gemacht hat, ließ die US-Amerikanerin sofort alles fallen und stürmte kreischend auf ihren Sohn zu. Dieser - noch immer ahnungslos - beginnt ebenfalls, erschrocken zu schreien. Kurioses Frau kauft sich neuen Pullover: Ein Loch macht sie dann aber stutzig Sarah, die die Aufnahmen von jenem Horror-Erlebnis auf Instagram teilte, schreibt noch immer schockiert dazu: "Mir fällt nicht mal eine passende Bildunterschrift ein 🫨😅." Im Kommentarbereich erklärt die Jungen-Mama, dass ihr Haus noch "zwei Tage lang gestunken" hätte, nachdem das Feuer gelöscht worden war. Ihr Sohn hat aber wie durch ein Wunder alles unverletzt überstanden: "Zum Glück ist er kerngesund", schreibt Sarah. "Er hat sich gar nicht verbrannt." Das einzige, was nun nötig wäre, ist ein neuer Haarschnitt.

Brennendes Kind wird millionenfach geklickt