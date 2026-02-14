Kopfsalat als Wurfgeschoss: Parkplatz-Streit zwischen zwei Frauen eskaliert

Bad Bergzabern - Hauptrolle Kopfsalat! Ein Streit zwischen einer 70-Jährigen und einer 41-Jährigen ist im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern auf ungewöhnliche Weise eskaliert.

Bei dem Streit zwischen zwei Frauen in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) wurde unter anderem ein Kopfsalat zum Wurfgeschoss. (Symbolbild) © 123RF/shutterman99

Wie die Polizei Landau mitteilte, warf die 70-jährige Frau am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mit einem Kopfsalat nach der 41-Jährigen.

Was genau zu dem Konflikt führte, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die 70-Jährige habe die 41-Jährige im Streit zunächst beleidigt und bedroht.

Dann beschädigte sie laut Polizei mit einem Einkaufswagen das geparkte Auto der 41-Jährigen, bevor sie zum Blattgemüse griff.

Den Kopfsalat habe sie durch das geöffnete Seitenfenster in Richtung der 41-jährigen Frau geworfen.