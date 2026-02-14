Kopfsalat als Wurfgeschoss: Parkplatz-Streit zwischen zwei Frauen eskaliert

Hauptrolle Kopfsalat! Ein Streit zwischen einer 70-Jährigen und einer 41-Jährigen ist im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern auf ungewöhnliche Weise eskaliert.

Von Nina Gross

Bei dem Streit zwischen zwei Frauen in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) wurde unter anderem ein Kopfsalat zum Wurfgeschoss. (Symbolbild)
Bei dem Streit zwischen zwei Frauen in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) wurde unter anderem ein Kopfsalat zum Wurfgeschoss. (Symbolbild)  © 123RF/shutterman99

Wie die Polizei Landau mitteilte, warf die 70-jährige Frau am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mit einem Kopfsalat nach der 41-Jährigen.

Was genau zu dem Konflikt führte, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die 70-Jährige habe die 41-Jährige im Streit zunächst beleidigt und bedroht.

Dann beschädigte sie laut Polizei mit einem Einkaufswagen das geparkte Auto der 41-Jährigen, bevor sie zum Blattgemüse griff.

Den Kopfsalat habe sie durch das geöffnete Seitenfenster in Richtung der 41-jährigen Frau geworfen.

Die Seniorin hat den Parkplatz laut Polizei anschließend verlassen, sich aber wenig später telefonisch bei den Beamten gemeldet. Gegen die 70-Jährige sei ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet worden.

