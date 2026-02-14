Frau löst hitzigen Streit auf 15-Stunden-Flug aus: Der Grund lässt viele mit den Augen rollen
Chicago/Tokio - Gerechtfertigt oder nicht? Auf Social Media herrscht derzeit eine heiß diskutierte Debatte über rücksichtslose Flugpassagiere. Während eines 15-stündigen Trips von Chicago (USA) nach Tokio (Japan) wurde die Geduld einiger Fluggäste auf die Probe gestellt - und das alles nur wegen einer Person.
Alles fing mit einem harmlosen Kommentar auf TikTok an. "Können wir es bitte normalisieren, die Fenster im Flugzeug oben zu lassen? Ich fliege gerade über die wunderschöne Karibik - in einem dunklen Metallrohr", schrieb ein User auf der Plattform. Kurz darauf meldete sich die Influencerin Kelly Meng zu Wort und erklärte, weshalb das aus ihrer Sicht problematisch sei.
"Lasst mich euch mal eine persönliche Geschichte erzählen, die mir erst passiert ist – und die ist wirklich verrückt", sagte die Netz-Bekanntheit in ihrem Clip.
"Das Flugzeug war in 3-3-3 Bestuhlungen aufgeteilt. Mein Freund und ich saßen auf einem Mittel- und Gangplatz", erläuterte sie weiter. Neben dem Pärchen platzierte sich eine Frau am Fenster.
Das Flugzeug, welches aus einer der größten amerikanischen Städte startete, verfügte über keine klassischen mechanischen Jalousien. "Der Flieger besaß digital dimmbare Scheiben - zwar war es etwas dunkel, aber es schimmerte immer noch Licht herein", berichtete die Influencerin.
Nachdem das Bordessen dann serviert worden war, hätten fast alle Passagiere nach Angaben von Meng ihre Fenster verdunkelt, um zu schlafen. Doch eine mitreisende Frau durchkreuzte den Plan.
Ein Mann aus der Mittelreihe habe sich schließlich nach vorn gebeugt und gefragt, ob Meng und ihr Freund die Frau bitten könnten, die Scheibe dunkler zu stellen, da ihn das Licht direkt in die Augen treffe.
Doch was das Pärchen nicht ahnte, war, dass es kurz darauf zu einer hitzigen Debatte kam.
Kelly Meng konnte das Verhalten der Passagierin nicht verstehen
Nur wenige Minuten nach der Bitte habe sich das Flugpersonal eingeschaltet. Mehrere Board-Passagiere hätten sich laut Meng bei den Stewardessen beschwert, nachdem sie wegen des offenen Fensters nicht schlafen konnten.
Doch die Reisende habe mit zorniger Stimme deutlich gemacht, dass sie ihr Fenster nicht weiter abdunkeln wolle. "Ich drehe es nicht weiter runter. Es ist auf 75 Prozent – es ist praktisch dunkel", zitierte Meng die Frau. Für die Influencerin sei ihr Verhalten "unglaublich" gewesen.
Doch so ganz einig sind auch Mengs Fans nicht. In den Kommentaren herrschte eine ausführliche Diskussion über abgedunkelte Fenster in Flugzeugen. "Wer den Fensterplatz bezahlt, kontrolliert auch das Fenster", kommentierte ein User und machte seinen Standpunkt deutlich.
Andere Teilnehmende der Debatte stellten sich hinter Meng und bezeichneten das Verhalten der Frau als "egoistisch". Eine Nutzerin gab zu bedenken, dass offene Blenden bei Tagesflügen nicht nur blendeten, sondern auch die Kabine zusätzlich aufheizten.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/TikTok/kellymengg