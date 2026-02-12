Altes Baguette als "Waffe": Ehe-Streit läuft vollkommen aus dem Ruder

Vilshofen an der Donau - Mit einem trockenen Baguette, einem Wäscheständer und einem Zugluftstopper hat ein Ehepaar in Niederbayern über mehrere Stunden gewaltsam einen Streit ausgetragen.

Ein trockenes Baguette wurde bei dem Streit kurzerhand zur Waffe umfunktioniert. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann und die Frau in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) hätten schon länger Eheprobleme gehabt und sich eigentlich am Mittwochvormittag aussprechen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der 60-Jährige habe dann aber seine 61-jährige Frau mit einem trockenen Baguette geschlagen und mit einem Wäscheständer in eine Zimmerecke gedrückt.

Die 61-Jährige habe ihm daraufhin ans Knie getreten und den Mann dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei schlug er seine Frau später mit einem Zugluftstopper aus Stoff auf den Kopf und beschädigte auch noch zwei ihrer Sehhilfen.

Die 61-Jährige warf daraufhin ein heißes Bügeleisen aus dem Fenster - wohl aus Sorge, mit diesem verletzt werden zu können, sagte ein Polizeisprecher.