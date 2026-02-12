Altes Baguette als "Waffe": Ehe-Streit läuft vollkommen aus dem Ruder

Ein Ehe-Streit im niederbayerischen Vilshofen an der Donau ist derart eskaliert, dass die Polizei anrücken musste.

Von Finn Wiens und Benedikt Zinsmeister

Vilshofen an der Donau - Mit einem trockenen Baguette, einem Wäscheständer und einem Zugluftstopper hat ein Ehepaar in Niederbayern über mehrere Stunden gewaltsam einen Streit ausgetragen.

Ein trockenes Baguette wurde bei dem Streit kurzerhand zur Waffe umfunktioniert. (Symbolbild)
Ein trockenes Baguette wurde bei dem Streit kurzerhand zur Waffe umfunktioniert. (Symbolbild)  © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann und die Frau in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) hätten schon länger Eheprobleme gehabt und sich eigentlich am Mittwochvormittag aussprechen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der 60-Jährige habe dann aber seine 61-jährige Frau mit einem trockenen Baguette geschlagen und mit einem Wäscheständer in eine Zimmerecke gedrückt.

Die 61-Jährige habe ihm daraufhin ans Knie getreten und den Mann dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei schlug er seine Frau später mit einem Zugluftstopper aus Stoff auf den Kopf und beschädigte auch noch zwei ihrer Sehhilfen.

Vierjähriger wird von Geburtstagsgästen versetzt, seiner Mutter platzt daraufhin der Kragen
Kurioses Vierjähriger wird von Geburtstagsgästen versetzt, seiner Mutter platzt daraufhin der Kragen

Die 61-Jährige warf daraufhin ein heißes Bügeleisen aus dem Fenster - wohl aus Sorge, mit diesem verletzt werden zu können, sagte ein Polizeisprecher.

Polizisten trennten die Eheleute schließlich, wie es hieß. Gegen die beiden wird nun wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt.

Titelfoto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr zum Thema Kurioses: