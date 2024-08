Frau nach Klinik-Aufenthalt verschwunden: Was ihre Familie ein Jahr später erfährt, ist entsetzlich

Jessie Peterson (31) galt nach einem Krankenhaus-Aufenthalt als vermisst. In Wirklichkeit war die Kalifornierin aber längst tot. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Jessie Peterson

Jessie Peterson ließ sich am 6. April 2023 nach einem diabetischen Anfall selbst in das Mercy San Juan Medical Center in Carmichael einweisen. Die US-Amerikanerin litt bereits seit dem Alter von zehn Jahren am Diabetes-Typ 1.

Zwei Tage später telefonierte Jessi mit ihrer Mutter Ginger Congi und bat sie im Gespräch, sie vom Krankenhaus abzuholen.

Als dann mehrere Tage vergingen, in denen Ginger nichts mehr von ihrer Tochter hörte, erkundigte sie sich am 11. April im Krankenhaus. Dort wurde ihr laut Los Angeles Times von einem Mitarbeiter mitgeteilt, dass sich die 31-Jährige gegen ärztlichen Rat selbst entlassen hatte. Was Mutter Ginger nicht ahnte: Jessie war bereits seit 4 Tagen tot!

Ihre Familie startete sofort eine groß angelegte Suchaktion, um die US-Amerikanerin zu finden. Sie wurde im Büro des Sheriffs und beim kalifornischen Justizministerium als vermisst gemeldet und wurde daraufhin über deren Website gesucht.

Jessies Verwandten wandten sich an sämtliche Polizeidienststellen und Krankenhäuser in der Umgebung und verteilten Flugblätter. Ihre Schwester sprach sogar die Obdachlosen in der Nachbarschaft an, um nach Jessie zu fragen.

Doch die landesweite Suche blieb erfolglos. Es sollten 361 Tage ins Land gehen, bis die Familie endlich Klarheit bekam, was Jessie zugestoßen war: