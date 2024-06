Krasse Location: Frankfurter Flughafen-Rave wird zum viralen Internet-Hit!

Frankfurt am Main - Schon wieder lange Wartezeit am Flughafen? Mit ein wenig Termin-Glück kann man sich diese am Frankfurter Airport jetzt mit einer wilden Elektroparty versüßen.

Auf der im Jahr 2016 eröffneten Besucherterrasse am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens finden mittlerweile regelmäßig wilde Elektro-Partys statt. (Archivfoto) © DPA

Verspätungen gehören nicht nur bei der Bahn, sondern auch bei Flugreisen oftmals mit dazu. Aber ärgern muss man sich am Frankfurter Flughafen darüber nicht immer - zumindest wenn man Fan von elektronischer Musik ist und zum richtigen Zeitpunkt seinen Abflug geplant hat.



Auf der Aussichtsplattform im Terminal 2 kann man dort nämlich statt ödem Warten seinen Aufenthalt gegen eine spontane Rave-Party eintauschen, wie ein derzeit viral gehendes TikTok-Video zeigt.

In dem mittlerweile über eine Million Mal geklickten Kurzclip sieht man eine feiernde Meute, die auf ebenjener Besucherterrasse ausgelassen zu wummernden Elektro-Beats tanzt.

Eingeleitet wird das Video von den Worten: "POV: Your flight is delayed and you['re] going to an airport rave." Ins Deutsche übersetzt so viel wie: "POV (Blickwinkel): Dein Flug hat Verspätung und du gehst zu einem Flughafen-Rave."

Nach einem Aufstieg über eine Rolltreppe erscheint im Anschluss das Schild "Abflug". Kurz darauf ist die Open-Air-Tanzfläche mit direktem Blick auf das Frankfurter Rollfeld zu sehen - eine beeindruckende Location!