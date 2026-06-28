Schweres Geschütz gegen die Hitze: Landwirt kühlt seine Kühe mit Schneekanone

Coburg - Was sonst nur im Winter für weiße Pisten sorgt, spendet im Norden von Bayern jetzt rund 150 Milchkühen eine angenehme Brise: Ein Landwirt aus dem oberfränkischen Tremersdorf im Landkreis Coburg setzt bei der aktuellen Hitze auf eine Schneekanone für seine Tiere .

Eine Schneekanone versorgt 150 Milchkühe in Oberfranken mit einer frischen Brise bei den hohen Temperaturen. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Horst Amberg lieh sich das Gerät von einem benachbarten Wintersportverein aus, wie er einem Reporter von "News5" erzählt. Die Idee kam ihm, weil die Maschine im Winter in der Region oft zum Einsatz kommt.

"Da habe ich gedacht, ich kann mit der Schneekanone auch den Kuhstall belüften", sagt der Milchbauer.

Ein Anruf beim Fahrer des Wintersportvereins genügte: "Das war ziemlich unbürokratisch vom Wintersportverein, dass wir die Schneekanone holen und ausprobieren konnten. Und es hat funktioniert."

Statt Schnee zu produzieren, fungiert die Schneekanone nun als leistungsstarker Ventilator: Sie steht außerhalb des Stalls und bläst große Mengen Luft ins Gebäude – und sorgt so für eine deutlich angenehmeres Klima für die Kühe im Stall.

Betrieben wird die ungewöhnliche Konstruktion mit Strom aus der hofeigenen Photovoltaikanlage.