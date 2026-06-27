Frau wundert sich über hohen Preis für Glasschale: Als sie dieses Detail sieht, wird ihr alles klar
San Diego (Kalifornien, USA) - Dieser Preis kam ihr mehr als spanisch vor - insbesondere, weil sie in einem Secondhand-Shop in Kalifornien stand. "Großzügigerweise" war dort eine Glasschale von 75,99 US-Dollar (gut 66 Euro) auf 64 US-Dollar (rund 56 Euro) reduziert worden. Doch als sich Vivian Ly die Rückseite der Schüssel ansah, wurde ihr alles klar. Spoiler: Der Hinweis "Made in Germany" war es nicht.
Die Kalifornierin aus San Diego sprach jetzt mit Newsweek über den "Wucherpreis", der sich im vergangenen Monat als Schnäppchen entpuppt hatte.
"Mir fiel diese schlichte Glasschale auf, deren Preis für einen so einfachen Gegenstand völlig überzogen war", erzählte Ly. "Ich war sehr verwirrt und hielt es für einen Fehler, bis ich sie in die Hand nahm", fügte sie hinzu.
Auf dem Boden waren die Worte "Tiffany & Co." eingraviert. Diese Firma ist seit Jahrzehnten für ihren hochpreisigen Schmuck bekannt. Kein Wunder, dass die Schale unter diesen Umständen viel wertvoller war, als sie zunächst schien.
Newsweek taxiert den Neuwert der Schale auf circa 300 US-Dollar (knapp 264 Euro). Ly hätte ihr Fundstück also vermutlich zu einem deutlich höheren Preis weiterverkaufen können. Doch sie traf eine überraschende Entscheidung.
Schnäppchenjägerin berichtet von Fund auf TikTok - und geht viral
"Letztendlich habe ich das Glas nicht gekauft", erzählte die Schnäppchenjägerin.
Der Grund: "Dass es von Tiffany stammt, steigert den Wert aufgrund der Marke natürlich enorm. Aber meiner Meinung nach ändert das nichts an der Tatsache, dass es sich nach wie vor um eine gewöhnliche Glasschale handelt", so Ly gegenüber dem US-Magazin.
Nachdem sie den möglichen Gewinn verstreichen lassen hatte, konnte die junge Frau zumindest indirekt noch einen Treffer mit der Schale landen.
Sie postete nämlich eine Fotoshow auf TikTok, um ihre kuriose Entdeckung wenigstens zu teilen. Das zahlte sich aus: 2,3 Millionen Klicks konnte Ly einheimsen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/viviantranly