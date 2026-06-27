Frau wundert sich über hohen Preis für Glasschale: Als sie dieses Detail sieht, wird ihr alles klar

San Diego (Kalifornien, USA) - Dieser Preis kam ihr mehr als spanisch vor - insbesondere, weil sie in einem Secondhand-Shop in Kalifornien stand. "Großzügigerweise" war dort eine Glasschale von 75,99 US-Dollar (gut 66 Euro) auf 64 US-Dollar (rund 56 Euro) reduziert worden. Doch als sich Vivian Ly die Rückseite der Schüssel ansah, wurde ihr alles klar. Spoiler: Der Hinweis "Made in Germany" war es nicht.

Was hatte es mit dem hohen Preis für diese Glasschale auf sich? © TikTok/Screenshot/viviantranly

Die Kalifornierin aus San Diego sprach jetzt mit Newsweek über den "Wucherpreis", der sich im vergangenen Monat als Schnäppchen entpuppt hatte.

"Mir fiel diese schlichte Glasschale auf, deren Preis für einen so einfachen Gegenstand völlig überzogen war", erzählte Ly. "Ich war sehr verwirrt und hielt es für einen Fehler, bis ich sie in die Hand nahm", fügte sie hinzu.

Auf dem Boden waren die Worte "Tiffany & Co." eingraviert. Diese Firma ist seit Jahrzehnten für ihren hochpreisigen Schmuck bekannt. Kein Wunder, dass die Schale unter diesen Umständen viel wertvoller war, als sie zunächst schien.

Newsweek taxiert den Neuwert der Schale auf circa 300 US-Dollar (knapp 264 Euro). Ly hätte ihr Fundstück also vermutlich zu einem deutlich höheren Preis weiterverkaufen können. Doch sie traf eine überraschende Entscheidung.