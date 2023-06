"Krebskranke" ergaunert fünfstellige Spendensumme: Für ihre Lügen muss sie lange hinter Gitter

Madison Russo (20) schaffte es, gut ein Jahr lang Menschen in dem Glauben, sie habe Krebs, dazu zu bringen, Geld an sie zu spenden. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/bobbysmurdyyy (2)

Die 20-Jährige erschien am gestrigen Mittwoch vor einem Richter im US-Bundesstaat Iowa und bekannte sich des Diebstahls ersten Grades schuldig. Ihr drohen nun bis zu 10 Jahre Gefängnis, so die Zeitung New York Post.

Fast 450 ahnungslose Wohltäter unterstützten die Frau finanziell, die angab, seit 10. Februar 2022 von ihrer Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu wissen. Sie teilte ihre Geschichte unter anderem auf TikTok und setzte ihre Lügen dafür passend in Szene.

Sie erhaschte so viel Mitleid, dass sie über das Spendenportal GoFundMe eine Summe von 37.228 US-Dollar (umgerechnet circa 34.000 Euro) sammelte.

Russo behauptete, dass sie sich zwischen Februar und Oktober vergangenen Jahres 15 Runden Chemotherapie und 90 Bestrahlungen unterzogen habe - und das alles, während sie gleichzeitig einen sehr guten Notendurchschnitt an der Uni hielt, einem Teilzeitjob nachging und in ihrer Freizeit Golf spielte. Später, so gab die Betrügerin an, sei bei ihr auch noch Leukämie diagnostiziert worden.

Sie sagte, die Ärzte hätten ihr eine Überlebensrate von 11 Prozent auf die nächsten fünf Jahre gegeben, bevor sie überhaupt den riesigen Tumor an ihrer Wirbelsäule entdeckten.