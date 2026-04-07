Geburt in der Luft: Fluglotse macht kreativen Namensvorschlag

New York (USA) - Auf einem Flug von Kingston (Jamaika) nach New York ( USA ) am Samstag kam ein Kind zur Welt. Ein Fluglotse überraschte zudem mit einem kreativen Namensvorschlag.

Das Baby wurde noch vor der Landung der Caribbean Airlines-Maschine geboren. (Archivbild) © CHRIS HONDROS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie New York Post berichtet, bekam die schwangere Frau plötzlich im Landeanflug Wehen, und die Boeing wurde kurzerhand zum Kreißsaal umfunktioniert.

Die Piloten baten über Funk um eine schnellere Landung: "Sinkflug auf 3000 Fuß, Caribbean 005. Wir haben eine Passagierin, deren Wehen eingesetzt haben. Wir möchten direkt nach Zetal fliegen", sagte der Pilot laut Audioaufzeichnung von CBS NEWS.

Das Flugzeug erhielt die Freigabe für den Direktanflug.

Doch das Baby hatte es eilig und die Frau brachte ihr Kind noch vor der Landung der Caribbean-Airlines-Maschine zur Welt.