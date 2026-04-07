Geburt in der Luft: Fluglotse macht kreativen Namensvorschlag
New York (USA) - Auf einem Flug von Kingston (Jamaika) nach New York (USA) am Samstag kam ein Kind zur Welt. Ein Fluglotse überraschte zudem mit einem kreativen Namensvorschlag.
Wie New York Post berichtet, bekam die schwangere Frau plötzlich im Landeanflug Wehen, und die Boeing wurde kurzerhand zum Kreißsaal umfunktioniert.
Die Piloten baten über Funk um eine schnellere Landung: "Sinkflug auf 3000 Fuß, Caribbean 005. Wir haben eine Passagierin, deren Wehen eingesetzt haben. Wir möchten direkt nach Zetal fliegen", sagte der Pilot laut Audioaufzeichnung von CBS NEWS.
Das Flugzeug erhielt die Freigabe für den Direktanflug.
Doch das Baby hatte es eilig und die Frau brachte ihr Kind noch vor der Landung der Caribbean-Airlines-Maschine zur Welt.
Der Fluglotse schlug einen kreativen Namen vor
"Sagen Sie ihr, sie muss es Kennedy nennen", schlug ein Fluglotse des John F. Kennedy-Flughafens der frisch gebackenen Mutter kreativ vor.
Nach der Landung nahmen Sanitäter Mutter und Kind am Gate in Empfang und brachten sie nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus.
Wie das Kind letztendlich heißt, ist nicht bekannt.
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