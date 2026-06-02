Wer brütet denn da? Polizei hat jetzt ganz offiziell einen Vogel

Bochum - Die Bochumer Polizei hat einen Vogel - und das ganz offiziell: In der Umkleide der Wache in Langendreer hat sich Rotkehlchen-Dame "Ossi" einen ganz besonderen Platz ausgesucht, um ihre Jungen in Sicherheit auszubrüten.

In der Polizeiwache Bochum-Langendeer machten die Beamten einen kuriosen Fund. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Als sich die Ordnungshüter in den vergangenen Tagen für ihren Einsatz umziehen wollten, staunten sie nicht schlecht: In einem Stiefel hatte sich der Piepmatz häuslich eingerichtet.

"Mit viel Fleiß baute der kleine Vogel ein Nest und legte dort sogar seine Eier ab", teilt die Polizei mit. Die Kolleginnen und Kollegen hätten die gefiederte Besucherin daraufhin liebevoll "Ossi" getauft.

Und nicht nur das: Damit das Rotkehlchen ungestört bleibt und sicher ihre Eier ausbrüten kann, hat nicht nur der Stiefel auf unbestimmte Zeit dienstfrei, sondern der Bereich rund um das Nest wurde kurzerhand abgesichert.