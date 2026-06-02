Frau bringt Kind auf Treppenabsatz zur Welt: Nun sucht sie ihre Retter auf
Sleaford (Großbritannien) - In der britischen Kleinstadt Sleaford sorgte Anfang Februar die Geburt eines Jungen für mächtig Aufsehen. Der Grund: Elli Jordan (19) brachte mithilfe einiger Sanitäter ihr Baby auf einer schmalen Treppe zur Welt. Nun bedankten sich die frischgebackenen Eltern bei ihren Rettern.
"Am 5. Februar 2026 setzten bei der 19-jährigen Elli Jordan zu Hause die Wehen ein, obwohl sie in der 37. Schwangerschaftswoche und eigentlich erst einige Wochen später ein geplanter Kaiserschnitt vorgesehen war", erklärte das Team des "East Midlands Ambulance Service" in einem Facebook-Beitrag.
Für das Paar war klar: Elli brauchte dringend Hilfe. Im Zuge dessen wählte ihr Partner Connor Woodward den Notruf. Nur zehn Minuten später trafen die medizinischen Helfer am Ort des Geschehens ein.
Mit geballter Kraft brachten die Sanitäter den kleinen Oscar am "oberen Ende einer schmalen Treppe zur Welt". Im Zuge der erfolgreichen Geburt statteten die frischgebackenen Eltern ihren Rettern am 31. Mai einen kleinen Besuch ab – mit dabei war auch ihr kleiner Sohn.
"Herzlichen Glückwunsch an Elli und Connor zur sicheren Ankunft ihres wunderschönen kleinen Jungen", sagte Skylar Tangara, die den Notruf in der Zentrale entgegengenommen hatte. Der Vater bedankte sich bei den Sanitätern und schwärmte von ihrem Können.
"Sie haben für Ruhe gesorgt und uns beruhigt, und wir können ihnen gar nicht genug danken", fügte er hinzu.
Kurz vor Geburt: Krankenhaus fordert Mutter auf, nach Hause zu gehen
Bereits wenige Stunden vor der Geburt habe Elli wegen ihrer Wehen ein Krankenhaus aufgesucht – jedoch ohne Erfolg. Das Personal forderte die Mutter auf, wieder nach Hause zu fahren.
"Mir war gesagt worden, es könne Wochen dauern, und als es dann losging, ging alles sehr schnell", erklärte die 19-Jährige. Als die Rettungskräfte im Haus der Familie eintrafen, erkannten sie sofort den Ernst der Lage.
"Wir sahen sofort, dass das Baby nicht warten würde", betonte Stephen Peacock, einer der zuständigen Sanitäter. Wie der "East Midlands Ambulance Service" mitteilte, habe jeder eine Aufgabe übernommen, um den kleinen Jungen schließlich behutsam auf die Welt bringen zu können.
"Nach der Geburt durchtrennte Connor Oscars Nabelschnur, bevor Mutter und Kind ins Krankenhaus gebracht wurden", hieß es weiter.
Titelfoto: Fotomontage/Facebook/Screenshot/East Midlands Ambulance Service