Frau bringt Kind auf Treppenabsatz zur Welt: Nun sucht sie ihre Retter auf

Sleaford (Großbritannien) - In der britischen Kleinstadt Sleaford sorgte Anfang Februar die Geburt eines Jungen für mächtig Aufsehen. Der Grund: Elli Jordan (19) brachte mithilfe einiger Sanitäter ihr Baby auf einer schmalen Treppe zur Welt. Nun bedankten sich die frischgebackenen Eltern bei ihren Rettern.

Wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Oscar suchten Elli Jordan (19) und ihr Partner Connor Woodward das Team des "East Midlands Ambulance Service" auf. © Fotomontage/Facebook/Screenshot/East Midlands Ambulance Service

"Am 5. Februar 2026 setzten bei der 19-jährigen Elli Jordan zu Hause die Wehen ein, obwohl sie in der 37. Schwangerschaftswoche und eigentlich erst einige Wochen später ein geplanter Kaiserschnitt vorgesehen war", erklärte das Team des "East Midlands Ambulance Service" in einem Facebook-Beitrag.

Für das Paar war klar: Elli brauchte dringend Hilfe. Im Zuge dessen wählte ihr Partner Connor Woodward den Notruf. Nur zehn Minuten später trafen die medizinischen Helfer am Ort des Geschehens ein.

Mit geballter Kraft brachten die Sanitäter den kleinen Oscar am "oberen Ende einer schmalen Treppe zur Welt". Im Zuge der erfolgreichen Geburt statteten die frischgebackenen Eltern ihren Rettern am 31. Mai einen kleinen Besuch ab – mit dabei war auch ihr kleiner Sohn.

"Herzlichen Glückwunsch an Elli und Connor zur sicheren Ankunft ihres wunderschönen kleinen Jungen", sagte Skylar Tangara, die den Notruf in der Zentrale entgegengenommen hatte. Der Vater bedankte sich bei den Sanitätern und schwärmte von ihrem Können.

"Sie haben für Ruhe gesorgt und uns beruhigt, und wir können ihnen gar nicht genug danken", fügte er hinzu.