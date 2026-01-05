Frau beäugt Tasche in Secondhand-Shop: Beim Blick hinein, fällt ihre Kinnlade herunter

Napa (Kalifornien, USA) - Sie war skeptisch, sehr skeptisch. Eigentlich gefiel Kristen Boelen (37) die Ledertasche, die sie im Dezember in einem Secondhand-Shop in Napa, Kalifornien, begutachtete nicht sonderlich. Ihr Fundstück war ein wenig klobig, das Leder auch nicht so richtig ihr Geschmack. Doch als die Schnäppchenjägerin einen Blick hineinwarf, fiel ihr die Kinnlade herunter.

Kristen Boelen (37) betrachtet die Tasche skeptisch. Dann geht ihr ein Licht auf. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lunchbreakthrift

In einem Interview mit Newsweek erzählte die 37-Jährige jetzt, dass sie in dem Laden bis dahin ziemlich frustriert gewesen sei, weil es dort so wenige Schätze gegeben habe.

Doch die Ledertasche sollte alles doppelt und dreifach entschädigen. Boelen stellte nämlich fest, dass sie den Jackpot gezogen hatte.

"Ich öffnete die Tasche und sah das geprägte Bottega-Veneta-Logo im Leder - mir blieb buchstäblich der Mund offen stehen. Das Wildlederfutter war eines der weichsten Leder, das ich je gefühlt habe. Ich beurteile die Lederqualität immer anhand des Innenfutters. Es sagt alles", erklärte die Kalifornierin dem US-Magazin.

Allerdings kamen der Secondhand-Shopperin gleich wieder Zweifel, ob sie eine Fälschung in den Händen hielt. Doch ihre Recherche sollte Klarheit bringen.