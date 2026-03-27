Kurioser Anblick sorgt für Notrufe: Herrenloser Gabelstapler steht mitten auf Autobahn

Plech - Stau auf der A9 in Bayern: Ein verlorener Gabelstapler verursachte Aufregung – der Lkw-Fahrer dachte zunächst an Diebstahl, doch er hatte ihn während der Fahrt verloren.

Ein Gabelstapler steht auf der Autobahn 9 bei Plech (Landkreis Bayreuth). Ein Lastwagen hatte das Fahrzeug während der Fahrt verloren. © -/VPI Bayreuth/dpa

Der Stapler stand auf seinen Rädern mitten auf der Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Autofahrer wählten deshalb am Freitagmorgen um kurz nach 6 Uhr den Notruf. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht.

Der Fahrer des Lastwagens habe den Verlust bei Plech (Landkreis Bayreuth) zunächst nicht bemerkt. Später rief er laut Polizei seinen Disponenten an und vermutete, dass sein Stapler gestohlen wurde.

Der Disponent der betroffenen Spedition aus dem Raum Leipzig habe allerdings bereits eine Verkehrsmeldung zu dem verlorenem Gabelstapler gehört und bei der Polizei angerufen.

Die Einsatzkräfte sicherten die A9 in Richtung Süden und der Stapler wurde von der Straße gebracht.