Kuriose Rettungsaktion: Hilfloses Pony steckt in riesigem Reifen fest
England - Ein Pony geriet in eine missliche Lage, denn mitten auf einem Feld blieb das Tier in einem riesigen Traktorreifen stecken! Der kuriose Vorfall löste eine aufwendige Rettungsaktion aus.
Vor rund einer Woche entdeckten Anwohner im britischen Stoke-on-Trent das hilflose Pony.
Laut einem Bericht der BBC lag ein riesiger Reifen mitten auf einem Feld - darin eingeklemmt das tollpatschige Tier.
Offenbar hatte sich das Pferd selbst in diese missliche Situation gebracht und sich so stark verkeilt, dass es sich nicht mehr allein befreien konnte.
Die Bewohner alarmierten sofort die Tierschutzorganisation RSPCA, die rasch anrückte.
Gemeinsam mit der Expertin hoben die Helfer den schweren Reifen an und konnten das Tier so Stück für Stück befreien.
Das Fell des Pferdes war stark verfilzt und sehr schmutzig. Zwar überstand das Pony den ungewöhnlichen Vorfall unversehrt, stand jedoch offensichtlich unter Stress.
Ein Sprecher der gemeinnützigen Organisation erklärte: "Tierrettungsbeauftragte Nicola Riley wurde zu dem Vorfall gerufen, nachdem Sorgen um ein Pony gemeldet worden waren, das komplett in einem großen Traktorreifen feststeckte, der seitlich auf einem Feld lag. [...] Das feststeckende Pony in Stoke-on-Trent erholt sich gut von einer ungewöhnlichen Rettungsaktion."
Rettung von im Traktorreifen eingeklemmtem Pony "besonders heikel"
Es wurde ergänzte, dass das dunkle Pony nach seiner Befreiung zwar zunächst etwas wackelig auf den Beinen gewesen sei und kurze Zeit noch mit dem Hinterteil im Reifen gestanden habe. Schließlich habe das Tier es aber geschafft, sich komplett selbst daraus zu befreien.
Riley selbst beschrieb den Einsatz als besonders heikel. Sie sagte: "Das arme Pony war komplett in den Reifen eingeklemmt, verständlicherweise sehr verängstigt und fühlte sich unwohl. Wir mussten schrittweise vorgehen, um es sicher zu befreien. Zuerst lösten wir seine Vorderbeine, dann arbeiteten wir vorsichtig seine Schulter heraus, bevor wir schließlich Hals und Vorderkörper befreien konnten."
Dennoch hätten alle Beteiligten hervorragend zusammengearbeitet und das Tier so ohne Verletzungen retten können. Sie ergänzte: "Kurz darauf graste das Pony bereits wieder und lief über das Feld. Aber die Situation hätte auch ganz anders ausgehen können. Deshalb bin ich den Anwohnern sehr dankbar, die angehalten und geholfen haben."
Der Traktorreifen, in dem sich das Pony verkeilt hatte, wurde anschließend von dem Feld entfernt, damit keine Gefahr mehr für andere Tiere bestand.
Titelfoto: Montage: RSPCA