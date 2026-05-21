Kuriose Rettungsaktion: Hilfloses Pony steckt in riesigem Reifen fest

England - Ein Pony geriet in eine missliche Lage, denn mitten auf einem Feld blieb das Tier in einem riesigen Traktorreifen stecken! Der kuriose Vorfall löste eine aufwendige Rettungsaktion aus.

Offenbar hatte sich das Pony selbst in die missliche Lage gebracht. © RSPCA

Vor rund einer Woche entdeckten Anwohner im britischen Stoke-on-Trent das hilflose Pony.

Laut einem Bericht der BBC lag ein riesiger Reifen mitten auf einem Feld - darin eingeklemmt das tollpatschige Tier.

Offenbar hatte sich das Pferd selbst in diese missliche Situation gebracht und sich so stark verkeilt, dass es sich nicht mehr allein befreien konnte.

Die Bewohner alarmierten sofort die Tierschutzorganisation RSPCA, die rasch anrückte.

Gemeinsam mit der Expertin hoben die Helfer den schweren Reifen an und konnten das Tier so Stück für Stück befreien.

Das Fell des Pferdes war stark verfilzt und sehr schmutzig. Zwar überstand das Pony den ungewöhnlichen Vorfall unversehrt, stand jedoch offensichtlich unter Stress.

Ein Sprecher der gemeinnützigen Organisation erklärte: "Tierrettungsbeauftragte Nicola Riley wurde zu dem Vorfall gerufen, nachdem Sorgen um ein Pony gemeldet worden waren, das komplett in einem großen Traktorreifen feststeckte, der seitlich auf einem Feld lag. [...] Das feststeckende Pony in Stoke-on-Trent erholt sich gut von einer ungewöhnlichen Rettungsaktion."