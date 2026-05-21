Verblüffende Ähnlichkeit: Albino-Büffel "Donald Trump" begeistert das Netz

Bangladesch - Mit seiner blonden Mähne sorgt Albino-Büffel "Donald Trump" derzeit für Aufsehen in Bangladesch.

Wegen seiner blonden Mähne wurde der Büffel nach dem US-Präsidenten Donald Trump (79) benannt. © Bildmontage: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa, SALAHUDDIN AHMED / AFP

Der 700 Kilogramm schwere Bulle wurde zum Internet-Star und lockt seit Wochen neugierige Besucher an.

Sein Bruder habe den Büffel wegen seiner Haarpracht nach dem US-Präsidenten benannt, sagte der Besitzer des Tiers, Zia Uddin Mridha, der Nachrichtenagentur AFP.

Schaulustige strömen scharenweise zu seinem Bauernhof nahe der Hauptstadt Dhaka, um den Büffel aus der Nähe zu betrachten.

"Der einzige Luxus, den er genießt, ist es, viermal täglich zu baden", sagte Mridha. Albino-Büffel mit ihrem hellen Fell sind äußerst selten.

Das mehrheitlich muslimische Bangladesch bereitet sich derzeit auf das islamische Opferfest Eid al-Adha vor.