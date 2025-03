Total verrückt: Diesen Mega-Campingplatz könnt Ihr für nur einen Euro kaufen!

Der Campingplatz Bärensee liegt inmitten ausgedehnter Wälder und Auen. Außerdem gibt es einen direkten Seezugang. © Montage: dpa, Stadt Bruchköbel

Dies wurde von den zuständigen Stadtverordneten am Dienstagabend nach intensiven Diskussionen beschlossen - wenn auch nicht vollends einstimmig.

Das betroffene Campingplatz-Areal am Bärensee mit unmittelbarem Seezugang befindet sich in einem desolaten Zustand. In den vergangenen Jahren hatte die Stadt kaum in die Infrastruktur investiert, was zu massiven Problemen führte.

Mittlerweile ist die Stromversorgung veraltet, die Kanalisation marode und auch die sanitären Anlagen entsprechen nicht mehr den heutigen Standards.

Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden auf rund zehn Millionen Euro geschätzt - eine Summe, die die Stadt nicht selbst aufbringen kann, beziehungsweise möchte.

Mit dem Verkauf für einen symbolischen Euro verfolgt die Stadt eine klare Strategie: Der zukünftige Käufer soll bereit sein, das dringend benötigte Kapital zu investieren und den Campingplatz wieder auf Vordermann zu bringen. Im Gegenzug erhält er das etwa 270.000 Quadratmeter große Gelände zu einem unschlagbaren Preis.