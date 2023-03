Kurioser Palmen-Transport verursacht Sperrung auf Autobahn

Ampfing - Ein Autofahrer hat mit einer zu hohen Palme eine Sperrung auf der A94 in Richtung München verursacht.

Stolze 7,70 Meter maß die Palme - zu hoch für den Tunnel auf der A94. © -/Autobahnpolizei Mühldorf/dpa

Die Palme auf einem Autoanhänger löste am Sonntagmittag mit einer Höhe von 4,70 Metern am Tunnel Wimpasing die automatische Höhenkontrolle aus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Es bildete sich auf Höhe Ampfing (Landkreis Mühldorf am Inn) für circa eine halbe Stunde ein Rückstau von etwa drei Kilometern.

Der 54 Jahre alte Fahrer befestigte die Palmenkrone auf dem Seitenstreifen mit Spanngurten so, dass er den Tunnel schließlich befahren konnte.