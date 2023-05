Kurioser Titel: In dieser "Disziplin" ist Deutschland Weltmeister

Deutschland - Wenn das stille Örtchen zum Hotspot wird! In einer neuen internationalen Studie wollten Forscher nun wissen, wie sich Männer bei ihrem kleinen Geschäft verhalten - und wie nicht. Die Ergebnisse lassen durchaus aufhorchen.

Das ultimative "Gegenstück" hierzu fanden die Forscher in Mexiko. Dort gaben satte 36 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass sie nie im Sitzen pinkeln würden, gefolgt von Großbritannien und Polen (jeweils 33 Prozent).

Lediglich zehn Prozent der befragten Männer, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik angaben, schlossen das Wasserlassen beim Sitzen kategorisch aus.

Männer aus wohl keinem anderen Land der Erde pinkeln häufiger im Sitzen als wir. Zu dieser bahnbrechenden Erkenntnis will das britische Markt- und Meinungsforschungsinstitut " YouGov " jetzt gekommen sein.

Nach den blamablen Auftritten im Fußball und beim ESC geht endlich mal wieder ein Spitzenplatz an Deutschland!

Im Stehen pinkeln die Deutschen eher nicht so gern. © Ole Spata/dpa

Ob aus Macho-Gründen oder purer Bequemlichkeit: Hierzulande sind "Sitzpinkler" ohnehin lieber gesehen.

Die längst überholten Vorurteile, dass Männer, die im Sitzen pinkeln, verweichlicht wären, gelten jedoch in manchen Teilen der Erde nach wie vor. In Deutschland genießen "Stehpinkler" hingegen einen schlechten Ruf, sogar der Begriff "asozial" wird vielerorts damit in Verbindung gebracht.

Ähnlich wie die Deutschen bevorzugen auch die Australier und die Schweden die sozial verträglichere Variante.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist außerdem das Alter. Hierzu konnten die Forscher herausfinden, dass deutsche Männer ab 55 Jahren in auffälligem Maße zum Sitzen tendieren, während die 18-34-Jährigen das gegenläufige Modell bevorzugt und sich damit weniger als 30 Prozent zum Pinkeln hinsetzen.

Kurios: In Australien, Großbritannien und den USA verhält es sich genau umgekehrt ...