Frau kauft Portmonee in Trödel-Shop: Was sie darin findet, raubt ihr die Sprache
North Carolina (USA) - Sie sind genau ihr Ding! Secondhand- und Antiquitätenläden üben auf Jennifer Barnes einen ganz besonderen Reiz aus. Doch vor wenigen Tagen ging dieser Reiz bedeutend weiter, als sie es sich hätte träumen lassen. Denn die Frau aus North Carolina machte in einem Secondhand-Portmonee eine Entdeckung, die ihr die Sprache verschlug.
"Ich war völlig schockiert", sagte die Schnäppchenjägerin jetzt in einem Interview mit Newsweek und fügte hinzu: "Ich konnte kaum glauben, was ich da sah."
Den Grund für ihre Aufregung hat Barnes Anfang des Monats auf ihrem TikTok-Account verbreitet. In einem entsprechenden Video präsentiert sie das Portmonee, in dem sich ein verdächtiger Plastikbeutel befindet, auf dem handschriftlich "Uncle Joe Disney" steht.
Wiederum darin steckt ein noch viel kleineres Plastiktütchen, in dem sich ein verdächtiges weißes Pulver befindet.
Während manch einem dabei spontan Kokain in den Sinn kommen könnte, sieht die TikTokerin die Dinge ganz anders, hat stattdessen alternative Ideen.
Auf viralen TikTok-Hit folgt Ankündigung
"Es könnte sich um die Asche eines Verstorbenen handeln, die versehentlich im Geldbeutel zurückgeblieben ist, um Sand, der als Andenken bei Disney gesammelt wurde, oder sogar um einen Scherz", mutmaßte die US-Amerikanerin.
Unterdessen hat sich ihr kurioses TikTok-Video mit rund 850.000 Klicks zu einem viralen Hit gemausert. Natürlich wollen die Leute wissen, wie es weitergeht.
Am Sonntag reagierte Barnes mit einem Update-Video, in dem sie eine Enthüllung für die kommende Woche ankündigte. Bis dahin müssen sich alle also noch gedulden.
Einen konkreten Plan hat sie allerdings bereits gegenüber Newsweek enthüllt. Sie wolle die Sache in dem Secondhand-Laden aufklären, sagte Barnes.
"Wenn möglich, würden wir es sehr gerne an den ursprünglichen Besitzer zurückgeben - besonders dann, wenn es sich tatsächlich um die Überreste eines geliebten Menschen handelt", erklärte sie.
Wer die Auflösung wissen will, wird also auf Barnes' TikTok-Account hoffentlich schon bald fündig!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/jennb616