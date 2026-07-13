13.07.2026 21:00 Frau kauft Portmonee in Trödel-Shop: Was sie darin findet, raubt ihr die Sprache

Secondhandläden üben auf Jennifer Barnes einen besonderen Reiz aus. Doch kürzlich ging dieser Reiz bedeutend weiter, als sie es sich hätte träumen lassen.

Von Christian Norm

North Carolina (USA) - Sie sind genau ihr Ding! Secondhand- und Antiquitätenläden üben auf Jennifer Barnes einen ganz besonderen Reiz aus. Doch vor wenigen Tagen ging dieser Reiz bedeutend weiter, als sie es sich hätte träumen lassen. Denn die Frau aus North Carolina machte in einem Secondhand-Portmonee eine Entdeckung, die ihr die Sprache verschlug.

In ihrem TikTok-Video zeigt sich Jennifer Barnes ziemlich entsetzt nach ihrem Fund in dem Portmonee. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jennb616 "Ich war völlig schockiert", sagte die Schnäppchenjägerin jetzt in einem Interview mit Newsweek und fügte hinzu: "Ich konnte kaum glauben, was ich da sah." Den Grund für ihre Aufregung hat Barnes Anfang des Monats auf ihrem TikTok-Account verbreitet. In einem entsprechenden Video präsentiert sie das Portmonee, in dem sich ein verdächtiger Plastikbeutel befindet, auf dem handschriftlich "Uncle Joe Disney" steht. Wiederum darin steckt ein noch viel kleineres Plastiktütchen, in dem sich ein verdächtiges weißes Pulver befindet. Kurioses Während Beerdigung: Blondine tanzt plötzlich halbnackt an Pole-Stange Während manch einem dabei spontan Kokain in den Sinn kommen könnte, sieht die TikTokerin die Dinge ganz anders, hat stattdessen alternative Ideen.

Auf viralen TikTok-Hit folgt Ankündigung