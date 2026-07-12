12.07.2026 19:50 Arbeitsloser findet Gemälde auf der Straße: Als er den Wert erfährt, überschlagen sich die Ereignisse

Andrés Hurtado aus Spanien hat ein Gemälde des Malers Joaquín Sorolla auf der Straße gefunden. Es hatte einen Wert von 150.000 Euro.

Von Marcus Scholz

Sevilla (Spanien) - Der Spanier Andrés Hurtado (57) hat beinahe filmreife Tage erlebt. Alles begann damit, dass der 57-Jährige bei einem Besuch der andalusischen Hauptstadt Sevilla an einem heißen Samstagnachmittag auf ein Gemälde aufmerksam wurde.

Die Werke des spanischen Malers Joaquin Sorolla finden noch heute großen Anklang. Hier bei einer Ausstellung 2024 in Madrid. Welches Gemälde von ihm gestohlen wurde, ist nicht bekannt. (Archivfoto) © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP Das hatte zuvor eine Gruppe "ausländischer Jugendlicher" in der Mache gehabt, wie El Mundo berichtete. Offenbar wusste die Truppe nichts mit dem Bild samt seines goldenen Rahmens anzufangen und ließ es auf der Straße zurück. Neugierig geworden, wollte auch Hurtado einen Blick erhaschen. Gegen 16.30 Uhr beschloss er dann, den Fund mit auf sein Hotelzimmer zu nehmen. Am Montag, also zwei Tage später, sah der 57-Jährige genauer hin und machte eine verrückte Entdeckung. Bei dem Gemälde handelte es sich offenbar um ein Werk des spanischen Star-Malers Joaquín Sorolla (1863 bis 1923). Kurioses Frau kauft Portmonee in Trödel-Shop: Was sie darin findet, raubt ihr die Sprache Hurtado nahm sich künstliche Intelligenz zur Hilfe, durchforstete das Internet und stieß schließlich auf die Telefonnummer eines Madrider Auktionshauses. Dorthin schickte er Fotos seines Funds und bekam schnell Antwort: Es handelte sich um einen echten Sorolla. Marktwert: stolze 150.000 Euro!

Andrés Hurtado hofft auf etwas Finderlohn