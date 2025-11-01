Vater soll Kind ins Bett bringen: Was dann passiert, bringt so viele zum Lachen
Oregon (USA) - Wer sollte hier wen ins Bett bringen? Eines ist in jedem Fall sicher: Das entsprechende "Beweisvideo" aus Oregon bringt gerade richtig viele Menschen auf TikTok zum Lachen.
Der kuriose Clip ist von Mama Emrose Collins gefilmt und hochgeladen worden. Darin ist der Monitor ihres Babyfons zu sehen - ebenfalls gut sichtbar: Ehemann Patrick. Doch wo ist Töchterchen Kambree (1)?
Die Mutter zoomt noch näher heran. Dann wird alles klar: Während Papa selig schläft, schaut sich sein Mädchen ein Video auf dem Handy an - von Bettruhe keine Spur.
Man könnte auch sagen: Die Kleine hat ihren Papa erfolgreich ins Bett gebracht, kann jetzt den restlichen Abend genießen.
Das findet nicht nur die Mutter lustig, sondern auch das TikTok-Publikum. 2,4 Millionen Klicks sind seit dem vergangenen Wochenende zusammengekommen, dazu mehr als 200.000 Likes.
Dass ihr Mann eingeschlafen war, hat Collins übrigens nicht zum Lachen gebracht.
Virales TikTok-Video zeigt ulkigen Moment
"Mein Mann schläft oft ein, wenn er sie hinlegt", erklärte die US-Amerikanerin jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Trotzdem hatte ich nicht erwartet, ihn schlafend und sie wach zu sehen. Aber das Handy hat mich schon überrascht", fügte sie hinzu.
Obwohl die meisten Menschen über den Moment lachen können, stellt sich die Frage, warum das erst ein Jahr alte Mädchen bereits mit dem Handy "rumdaddeln" durfte. Immerhin gelten die Geräte zunehmend als "Gift" für die Kleinsten.
Collins stellte gegenüber dem US-Magazin klar, dass das Handy eine Kindersicherung habe. Kurz nachdem sie die Aufnahme abgeschlossen hatte, sei die Situation aber ohnehin gekippt.
"Meine Tochter rief 'Dada', als ich mit dem Filmen aufhörte, weil sie merkte, dass er schlief", sagte Collins. "Mein Mann wachte dann auf und verließ das Zimmer."
Ansonsten ließ die Ehefrau nichts auf ihren Gatten kommen: "Er ist der beste Vater, und die beiden sind wirklich beste Freunde."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/emrose.collins