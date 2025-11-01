Sohn fällt aus allen Wolken, als ihm Mutter erklärt, woher er seinen verhassten Vornamen hat
Pennsylvania (USA) - Er konnte ihn noch nie leiden. Doch erst jetzt hat Kyle (24) erfahren, wo er seinen ungeliebten Vornamen herhat.
In einem Video, das seit Anfang der Woche auf TikTok viral geht, ist der Moment zu sehen, in dem der junge Mann aus Pennsylvania die Wahrheit erfährt.
Gefilmt wurde der Clip von Kyles Ehefrau Vanessa Pifer (41). Zuvor hatte sie ihren Mann gefragt, welchen Vornamen er sich aussuchen würde, wenn er die Wahl hätte. Er antwortete, dass er seinen Namen hasse - der Startschuss für die Erklärung seiner Mutter.
In dem kuriosen Video ist die Frau bereits dabei, ihre Entscheidung zu begründen. Kyle steht in diesem Moment der Mund offen, er kann nicht glauben, was er da hört.
Demnach ist er nach der "South-Park"-Figur Kyle benannt. Im Clip hört man seine Mutter sagen: "Es war der einzige Name, auf den dein Vater und ich uns einigen konnten, und wir waren alle große South-Park-Fans (…) wir beide (…) ich fand den Namen Kyle einfach toll."
Für den 24-Jährigen macht diese Erklärung alles noch schlimmer. Dafür weiß er sofort, nach welcher "South-Park"-Figur er viel lieber benannt worden wäre.
TikTok-Video räumt in kurzer Zeit Millionen Klicks ab
"Ich wäre lieber Kenny gewesen", platzt es aus Kyle heraus. Doch von diesem Namen will seine Mutter gar nichts hören. "Schau dir South Park an und sag mir, dass Kyle nicht die beste Figur in der Serie ist", fordert sie ihren Sohn auf.
Doch der knabbert noch immer extrem an der Neuigkeit. "Willst du mich verarschen?", blafft er seine Mom schließlich an. "Nein, ich meine es hundertprozentig ernst (…) wir haben früher ständig South Park geschaut", rechtfertigt sie sich.
Während Kyle entsetzt ist, können sich alle anderen köstlich über ihn amüsieren. Seit Montag sind acht Millionen Klicks und mehr als eine Million Likes zusammengekommen.
"Wir fanden es einfach nur lustig und hätten ehrlich gesagt nie gedacht, dass es so viral gehen würde", sagte Kyles siebzehn Jahre ältere Frau Vanessa jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Ihrem Mann hat die Geschichte aber offenbar noch immer die Sprache verschlagen. Er wollte mit dem US-Blatt nicht reden.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/vanessa_p_44