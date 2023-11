Lebendig begraben: YouTube-Superstar verbrachte 7 Tage im Sarg tief unter der Erde!

North Carolina - Mit nur 25 Jahren ist Jimmy Donaldson - alias " MrBeas t " - der mit Abstand erfolgreichste YouTuber der Welt. Vor allem in seiner Anfangszeit machte er sich mit extremen Challenges einen Namen. Für sein neustes Video kehrte er zu seinen Wurzeln zurück und ließ sich für eine komplette Woche bei lebendigem Leibe begraben!

Kurz bevor er seinen 200-Millionsten Abonnenten feiern konnte, wollte MrBeast sogar nochmal einen draufsetzen! Für ein Video, das an diesem Wochenende veröffentlicht wurde, ließ er sich kürzlich für eine ganze Woche in einem Sarg unter der Erde begraben!

Auch als er bereits erfolgreich war, setzte er immer wieder sein eigens Wohlbefinden aufs Spiel - so auch im März 2021 als er sich für 50 Stunden begraben ließ. Das Projekt wurde zu seinem seiner erfolgreichsten Videos aller Zeiten, hat mittlerweile 310 Millionen Views!

Inzwischen ist Jimmy Donaldson vor allem für seine aufwändigen, extrem kurzweiligen und unfassbar teuren Videos bekannt. Doch in seiner Anfangszeit stellte er sich regelmäßig krassen Herausforderungen, um dadurch viral zu gehen und Zuschauer für seinen Kanal zu begeistern.

"Das ist das gruseligste, was ich je getan habe", erklärte der 25-Jährige zu Beginn des Videos. Über ihm sind seine Freunde damit beschäftigt, Erde auf seinen massiven Sarg zu schütten. Sieben Tage lang würde MrBeast nur Fertig-Nahrung zu sich nehmen, sich kaum bewegen können und keinen extra Platz für das kleine oder gar große Geschäft haben. Dazu noch die schmerzliche Langeweile.

Während der in Quälereien erprobte YouTuber die ersten Tage noch erstaunlich gut überstand, wurde sein Begräbnis spätestens ab dem vierten Tag zur mentalen Qual. "Es ist ein komisches Gefühl. Ich bin sehr müde, aber aus irgendeinem Grund kann ich nicht schlafen", erzählte er unter leisen Tränen den Kameras.

Während seiner Zeit unter der Erde wurde Jimmy rund um die Uhr überwacht - auch von seinen Freunden, die in all seinen Videos zu sehen sind. Mit ihren humoristischen Einlagen ließen sie die Zeit für ihn manchmal schneller, aber manchmal auch langsamer vergehen. Am fünften Tag knackte er unter der Erde die 200-Millionen-Abonnenten-Schallmauer.

An Tag sechs war die Luft endgültig raus, der Internet-Superstar war am absoluten Ende seiner (geistigen) Kräfte angelangt. "Ich habe keine Ahnung, wie ich noch zwei Tage hiervon überstehen soll. Es geht schnell bergab mit mir", gestand der Begrabene.

Doch es gab Hoffnungsschimmer!