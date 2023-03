Mr. Beast: Erfolgreichster YouTuber der Welt spendet afrikanischen Kindern 40.000 Schuhe!

Jimmy Donaldson (24) alias Mr. Beast sorgte bei einer Menge südafrikanischer Kinder für große Freude. © Fotomontage: Screenshots/YouTube/Beast Philanthropy

Auf einem seiner Kanäle - "Beast Philanthropy" - widmet sich der US-Amerikaner ausschließlich seiner Wohltätigkeitsarbeit. Alle YouTube-, Werbe-, Merchandise- und sonstigen Einnahmen werden auf die ein oder andere Art und Weise gespendet.



Für das neueste Video ging es nach Südafrika. "Aufgrund der extremen Armut in ländlichen Städten ist es die einzige Möglichkeit, barfuß zur Schule zu gehen, was bedeutet, dass sie [die Schüler, Anm. d. Red.] kilometerweit über hartes Gelände, Glasscherben und kontaminiertes Wasser laufen müssen", erklärt Mr. Beast.

Also tat er sich, unterstützt von einigen Sponsoren, mit dem Unternehmen "Barefoot No More" ("Nie wieder barfuß") zusammen und ließ 20.000 Paar Schuhe herstellen.

Der Lehrer einer ländlichen Grundschule berichtet im Video von dem anstrengenden Schulweg der Kinder: "Es kann ein Kampf mit all den Dornen und Nadeln sein. Ich würde nicht zur Schule gehen. Ich kann ein toller Lehrer sein, aber ich kann kein Lehrer sein, wenn niemand kommt."

Eine Lehrerin erklärt: "Für die meisten Menschen ist das sehr schwer zu verstehen, wenn man etwas so Einfaches wie ein Paar Schulschuhe benutzt, um das Leben meiner Schüler zum Besseren zu verändern."