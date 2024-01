Lebenstraum erfüllt: 75-Jährige lässt Senioren-Herzen höherschlagen

Colorado (USA) - Der Mann gestorben, Arthritis in den Handgelenken, die rechte Hand deformiert, Osteoporose und obendrein auch noch trockene Alkoholikerin: Starr Stauffer Wise (75) hat in ihrem Leben viel mitgemacht . Mit Mitte 70 blüht die Seniorin aber noch mal auf und lässt die Hüften kreisen!

Starr Stauffer Wise (75) hat als Rentnerin zum Poledance gefunden. © Screenshot/Instagram/starr.wise

Die US-Amerikanerin wartete bis zur Rente, um sich einen ihrer größten Träume zu erfüllen. Wie The U.S. Sun berichtete, habe Wise danach angefangen, Poledance-Unterricht zu nehmen. Mit Anfang 70 hat die rüstige Seniorin also begonnen, an der Stange zu tanzen.

Als Wise im Februar 2021 einen Artikel über die Pole-tanzende Pfarrerin Diane Martin gelesen hatte, sei es um sie geschehen gewesen.

Trotz aller Zweifel, vor allem mit Blick auf ihre gesundheitlichen Probleme, schickte die Seniorin eine Nachricht an ein Poledance-Studio und erkundigte sich, ob es eine Altersbeschränkung geben würde.

Nachdem die Betreiber die Frage mit 'Nein' beantwortet hatten, legte Wise los - und wurde schnell süchtig. "Ich konnte nicht genug bekommen und habe mich für ein ganzes Paket von Kursen angemeldet", sagte die heute 75-Jährige.