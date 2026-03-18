Lehrerin fragt zweite Klasse nach Ehe-Tipps: Die Antworten lassen sie verblüfft zurück
Pasadena (USA) - Während Schüler meist gut gemeinte Tipps von ihren Lehrern erhalten, drehte eine Pädagogin aus Texas den Spieß in ihrer Grundschulklasse um und bat ihre Schützlinge um Rat für ein lebensveränderndes Ereignis.
Klarissa Trevino, eine Lehrerin in Pasadena, stand kurz vor ihrer Hochzeit - und das wussten auch ihre Schüler. Aufgeregt stellten sie ihr "unzählige Fragen" und fieberten auf den großen Tag hin.
Dabei kam der Pädagogin eine Idee, denn sie war neugierig, was ihre Schüler ihr für die bevorstehende Ehezeit raten würden. "Ich habe schon andere Lehrer gesehen, die das 'Kleiderraten'-Spiel gemacht haben, aber ich wollte etwas, an dem alle meine Schüler teilnehmen konnten", erklärt die 26-Jährige gegenüber PEOPLE.
Kurz vor den Osterferien druckte sie deshalb Arbeitsblätter mit der Überschrift "Der Ehe-Ratschlag, den ich meiner Lehrerin gebe, ist ..." aus.
Die ungewöhnliche Unterrichtseinheit kam bei den Kleinen ziemlich gut an und sie machten sich sofort an ihre Aufgabe.
Lehrerin geht mit Ehe-Tipps von Zweitklässlern viral
"Alle meine Schüler haben sich ausgetauscht und Ratschläge gegeben, die sie aufgrund ihrer Beobachtungen oder des Gehörten gegeben hätten", so Klarissa. Für sie war es vor allem erstaunlich zu sehen, wie "unschuldig" die Zweitklässler antworteten und wie ihre Vorstellung von Liebe war.
"Einen Einblick in ihre Sicht auf Ehe und Liebe zu bekommen, war sehr berührend."
Auf TikTok teilte die Grundschullehrerin anschließend - natürlich anonymisiert - ihre Lieblingsratschläge. So schrieben ihre Schüler beispielsweise Tipps wie "Esst nicht die Snacks des anderen", "Seid nett zueinander" oder "Bring ihr Blumen mit". Ihr Beitrag erlangte auf der Plattform mehr als eine halbe Million Klicks.
"Es hat mich so glücklich gemacht, dass sie in Familien aufgewachsen sind, in denen ihnen die wahre Bedeutung von Liebe vermittelt wurde", sagt die US-Amerikanerin, die seit drei Jahren als Lehrkraft arbeitet.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/itsklarissat