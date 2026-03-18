Lehrerin fragt zweite Klasse nach Ehe-Tipps: Die Antworten lassen sie verblüfft zurück

Pasadena (USA) - Während Schüler meist gut gemeinte Tipps von ihren Lehrern erhalten, drehte eine Pädagogin aus Texas den Spieß in ihrer Grundschulklasse um und bat ihre Schützlinge um Rat für ein lebensveränderndes Ereignis.

Lehrerin Klarissa Trevino (26) steht kurz vor ihrer Hochzeit. Aus diesem Grund bat sie ihre Zweitklässler um Rat für die bevorstehende Ehe. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/itsklarissat

Klarissa Trevino, eine Lehrerin in Pasadena, stand kurz vor ihrer Hochzeit - und das wussten auch ihre Schüler. Aufgeregt stellten sie ihr "unzählige Fragen" und fieberten auf den großen Tag hin.

Dabei kam der Pädagogin eine Idee, denn sie war neugierig, was ihre Schüler ihr für die bevorstehende Ehezeit raten würden. "Ich habe schon andere Lehrer gesehen, die das 'Kleiderraten'-Spiel gemacht haben, aber ich wollte etwas, an dem alle meine Schüler teilnehmen konnten", erklärt die 26-Jährige gegenüber PEOPLE.

Kurz vor den Osterferien druckte sie deshalb Arbeitsblätter mit der Überschrift "Der Ehe-Ratschlag, den ich meiner Lehrerin gebe, ist ..." aus.

Die ungewöhnliche Unterrichtseinheit kam bei den Kleinen ziemlich gut an und sie machten sich sofort an ihre Aufgabe.