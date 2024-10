Lehrerin muss nachsitzen! Der kuriose Grund sorgt für Freudentränen

Glücklich vereint: Familie Hildreth samt ihrem Neuzugang Baby Bella Reese. © Screenshot/Facebook/Old Town High School

Denn kurz nach 14 Uhr passierte etwas, an das die junge Frau noch einige Stunden zuvor überhaupt keinen Gedanken verschwendet hatte.

Hildreth fuhr morgens ganz normal zum Unterricht. Allerdings nicht alleine, sondern mit Kind Nummer zwei an Bord. Oder besser gesagt: im Bauch! Denn die Lehrerin war hochschwanger.

Bis nach dem Mittag vermittelte sie ihren Schülern an der Old Town High School (OTHS) noch, was zu tun ist, um den passenden Beruf für die Zeit nach der Schule zu finden. Dann setzten plötzlich die Wehen ein und die Ereignisse überschlugen sich!

Schulkrankenschwester und Schulpolizist kümmerten sich laut OTHS um Hildreth, informierten dann ihre Mutter. Schließlich führte das Trio die Schwangere mit vereinten Kräften aus der Highschool im US-Bundesstaat Maine.