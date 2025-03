Mädchen stellt Bruder Vertrag aus: Was sie verlangt, berührt so viele

In den insgesamt 13 Klauseln fordert die 15-Jährige unter anderem monatlich 0,5 Prozent von Pradeeps Gehalt. Zudem soll er ihr immer etwas aus seinem neuen Wohnort mitbringen, wenn er die Familie besucht. Die unteren Klauseln umfassen sogar Pradeeps Gesundheit. Demnach soll er nie Mahlzeiten auslassen, regelmäßig Sport treiben, Gewicht reduzieren und ausreichend schlafen.

Sein neues Zuhause wird in fast 800 Kilometer entfernten Millionenstadt Chennai sein. Aufgrund der großen Distanz ist es besonders für seine Familie eine schwere Umstellung.

Pradeeps neues Zuhause wird künftig in Chennai sein. (Archivbild) © Mahesh Kumar A./AP/dpa

"Zuerst war ich verwirrt, aber nachdem ich es gelesen hatte, schmolz mein Herz dahin. Ich dachte: 'Wow, sie kümmert sich sogar um meine Gesundheit!'", erzählte Pradeep gegenüber Newsweek.

"Ich fand den ersten Satz so süß. Ich solle ihr 0,5 Prozent meines Gehalts geben. Ich scherzte nur, dass ich eine Mahlzeit am Tag auslassen müsste, um diesen Prozentsatz zu zahlen", so der Inder.

Weil er die Geste seiner Schwester so rührend empfand, veröffentlichte er den "Vertrag" kurzerhand auf Reddit und brachte damit die Herzen vieler User zum Schmelzen.

"Ich wünschte, ich hätte jüngere oder ältere Geschwister", schrieb ein Nutzer neidisch.