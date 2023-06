Irres Gebot: Diese Sammelkarte ist noch nicht mal erhältlich und bereits eine Million Dollar wert!

Verrückte Preise für Sammelkarten sind längst keine Seltenheit mehr. Nun gibt es so ein Gebot jedoch für eine Karte, obwohl diese noch nicht einmal erhältlich ist! (Symbolbild) © vvoennyy/123RF

Es ist ein Match made in Heaven: "Magic The Gathering", das wohl älteste Sammelkartenspiel der Welt, trifft auf "Der Herr der Ringe". Inspiriert von Tolkiens epischer Saga erscheint am 23. Juni das neue Magic-Set "Geschichten aus Mittelerde" und lässt Sammelkarten-Fans zusammen mit Frodo, Gandalf, Gimli, Aragorn und all ihren Lieblingshelden gegen die Mächte des Bösen in den Kampf ziehen.

Ebenfalls als Karte enthalten ist der eine Ring - und um diesen entwickelt sich aktuell ein Hype unvorstellbaren Ausmaßes. Denn als ob ein "Herr der Ringe"-Kartenspiel nicht schon genug wäre, haben sich Wizards of the Coast (WotC), die Macher von Magic, für den Ring noch einen zusätzlichen Werbegag einfallen lassen: eine Version in einem speziellen Artwork, die es genau EINMAL gibt.

Nun muss man dazu sagen, dass seltene Magic-Karten längst keine Neuheit mehr sind. "Black Lotus", eine der wohl ältesten Karten von 1993, hat sich inzwischen einen Namen bei Sammlern auf der ganzen Welt gemacht und wurde zuletzt im März für mehr als 600.000 Dollar versteigert.

Der Unterschied zum Ring: Laut "Gamestar" sollen vom schwarzen Lotus aktuell noch 40.000 Exemplare in Umlauf sein. Der Ring ist noch nicht mal erhältlich und bereits jetzt steht fest, dass es ihn nur ein einziges Mal geben soll.