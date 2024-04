Mann (70) sucht die große Liebe: Was er dafür tut, ist absolut verrückt!

Texas (USA) - Seine Traumfrau soll loyal, ehrlich, aufrichtig und schlank sein. Mehr Ansprüche stellt Al Gilberti aus dem US-Bundesstaat Texas an seine zukünftige Liebe nicht. Um sie zu finden, hat der Rentner von defensivem Spiel auf Attacke umgestellt.

Das Verrückte dabei: Die Masche hat Erfolg! Wie die New York Post berichtete, habe der Senior in nur zwei Wochen mehr 400 Anrufe und 50 Nachrichten bekommen.

Heute scheint sich Gilberti nur noch auf die Liebe zu konzentrieren. Auf dem Plakat ist zu lesen, dass er als einsamer Mann, eine dem Heiraten nicht abgeneigte Partnerin suche. Interessierte können sich via E-Mail oder per Telefon melden.

Schon vor einem halben Jahr warb der Texaner auf eben jenem Wege für seine musikalischen Künste, um an Auftritte zu gelangen und, um damit seine Rente aufzubessern. Dass er nach einer Frau sucht, stand auch damals schon mit dabei.

Wer durch die Kleinstadt Sweetwater fährt, kommt am Konterfei des ehemaligen Band-Promoters nicht vorbei. Weil Gilberti auf herkömmlichen Wege keine Partnerin gefunden hat, ließ der 70-Jährige einfach Eigenwerbung auf eine sechs Meter hohe Werbetafel drucken.

Der US-Amerikaner Al Gilberti würde sein Herz gern mit jemandem teilen. (Symbolbild) © 123RF/paffy

Das prominente Grüßen von der riesigen Plakatwand hat allerdings auch seinen Preis. Gilberti lässt sich die Eigenwerbung 400 US-Dollar (rund 375 Euro) pro Woche kosten.

Die richtige Frau sei trotz des überwältigenden Zuspruchs noch nicht dabei gewesen. Zwar hätten alle etwas von ihm gewollt, nur nicht seine Zuneigung: "Die Leute dachten, ich sei jemand, der reich ist und ihnen bei ihren Rechnungen hilft", sagte Gilberti.

Seiner Traumfrau möchte der 70-Jährige dagegen in die Augen sehen und abwarten was dann passiert. Für sein Herzblatt würde der Karaoke-Liebhaber sogar über den großen Teich bis nach Europa fliegen und seine Heimat verlassen.

"Ich habe ein Renteneinkommen, bin gut in Form, sehe nicht so alt aus wie ich bin und bin offen", so der Amerikaner.